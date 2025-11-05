  • Zalo

Lịch cúp điện hôm nay ngày 6/11/2025 tại Quảng Ngãi

Cần biếtThứ Tư, 05/11/2025 22:39:57 +07:00Google News

Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 6/11/2025 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện hôm nay ngày 6/11/2025 tại Quảng Ngãi

Lịch cúp điện hôm nay ngày 6/11/2025 tại Quảng Ngãi

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 6/11/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Kon Tum

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

06/11/2025

từ 09h00 - 11h00

Mất điện trạm CB Mũ Cốm.Đội quản lý điện Thành phố Kon TumTổ QL Kinh Doanh - Đội QLĐ TP. Kon Tum

Lịch cúp điện xã Sơn Hà

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

06/11/2025

từ 08h00 - 17h00

Mất điện trạm Sơn Màu 4, Sơn Màu 5, Sơn Màu 8. Đội quản lý điện Sơn HàDựng cột, sang dây sạt lỡ tại cột 19 Đ.D 22kV sau NR Sơn Màu 5 - XT 473T2.SHA (Ảnh hưởng bảo số 12)

Lịch cúp điện xã Bờ Y

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

06/11/2025

từ 08h00 - 17h00

Mất điện trạm Thung Nai, Thung Nai 2, TD Trương Giang, NLMT Nhât Quang, NLMT Nhât Anh, NLMT An Nam Phát, NLMT An Minh Phát, tự dùng Trạm Cắt 220KV Pờ Y, Hoàng Kim Tiếp, Ngọc Thăng, TĐ Đăk Xú 1, TĐ Đăk Xú 2.Đội quản lý điện Ngọc HồiXí nghiệp dịch vụ Điện lực Kon Tum thi công rải căng dây, lắp đặt xà, cách điện và phụ kiện rải căng dây từ vị trí C129 đến TBA Thung Nai và đấu nối đường dây 22kV đi TBA Thung Nai tại vị trí C129 đường dây 22kV XT475 mạch kép đi Lào thuộc công trình hoàn thiện lưới điện THA phía Bắc khu vực huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum năm 2025

06/11/2025

từ 11h00 - 16h00

Mất điện trạm Đắk Ba-1, Đắk Hú, TT Xã Đắk Dục.Đội quản lý điện Ngọc HồiĐội quản lý điện Ngọc Hồi thi công hoán đổi MBA TBA TTCX Đăk Dục từ 50kVA thành 160kVA

Lịch cúp điện xã Nghĩa Hành

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

06/11/2025

từ 08h00 - 09h30

Mất điện trạm Hành Thuận 2.Đội quản lý điện Nghĩa HànhThay hệ đo đếm bị cháy hỏng tại TBA Hành Thuận 2

06/11/2025

từ 09h45 - 11h15

Mất điện trạm Hành Nhân 10.Đội quản lý điện Nghĩa HànhThay hệ đo đếm bị cháy hỏng tại TBA Hành Nhân 10. Thay ATM bị hỏng, đấu tắt tại TBA Hành Nhân 10 (SCTX2025).

06/11/2025

từ 11h30 - 12h30

Mất điện trạm Hành Nhân 8.Đội quản lý điện Nghĩa HànhThay hệ đo đếm bị cháy hỏng tại TBA Hành Nhân 8

Lịch cúp điện xã Bình Sơn

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

06/11/2025

từ 07h30 - 08h45

Mất điện trạm TĐC Cây Trâm.Đội quản lý điện Bình SơnTNĐK CBM TBA TĐC Cây Trâm. Thay định kỳ TI, TBA. Vệ sinh bảo dưỡng TBA

06/11/2025

từ 09h30 - 10h45

Mất điện trạm KDC Đông Yên (B. Dương).Đội quản lý điện Bình SơnTNĐK CBM TBA KDC Đông Yên. Thay định kỳ TI, TBA. Vệ sinh bảo dưỡng TBA

06/11/2025

từ 13h30 - 13h45

Mất điện trạm KDC Vườn Hùng (75KVA).Đội quản lý điện Bình SơnTNĐK CBM TBA TĐC Vườn Hùng. Thay định kỳ TI, TBA. Vệ sinh bảo dưỡng TBA

06/11/2025

từ 15h30 - 16h45

Mất điện trạm TĐC Đồng Dưới Lộ.Đội quản lý điện Bình SơnTNĐK CBM TBA KDC Đồng dưới Lộ. Thay định kỳ TI, TBA. Vệ sinh bảo dưỡng TBA

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Quảng Ngãi ngày 6/11/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Ngãi để khán giả tiện theo dõi.

Nguyễn Nhạn
Bình luận
vtcnews.vn