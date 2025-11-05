Lịch cúp điện hôm nay ngày 6/11/2025 tại Gia Lai

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Gia Lai ngày 6/11/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Pleiku

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 06/11/2025 từ 07h00 - 16h00 Mất điện trạm Hạt 6 số 2, Hạt 6. Đội quản lý điện Pleiku Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Gia Lai: Thay dây trung áp nhánh rẽ TBA Hạt 6 số 2 từ trụ 124-1/8 đến 124-1/23 – XT 477BHO 06/11/2025 từ 08h00 - 14h00 Mất điện trạm Làng Fung 2, Điền Mãi. Đội quản lý điện Pleiku Đội QLĐ Pleiku: Hoán chuyển TBA Làng Fung 2 (AC534221) – XT 475BHO sang TBA Điền Mãi (AH534202) – XT 472BHO để chống quá tải cho TBA Điền Mãi theo PA: 02/Q4/25/SCTX

Lịch cúp điện xã Mang Yang

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 06/11/2025 từ 08h00 - 10h00 Mất điện trạm Đê KGiêng, Đê Kgiêng 2. Đội quản lý điện Mang Yang Đội quản lý điện Mang Yang tách lèo sang tải TBA Đê KGiêng cho TBA Đê KGiêng 2 tại trụ 81/188 XT 471TC.MYA (1DKG/7H)

Lịch cúp điện xã Kbang

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 06/11/2025 từ 08h00 - 09h00 Mất điện trạm thôn 6A Sơ Pai. Đội quản lý điện Kbang Đội QLĐ Kbang: Thay ATM XT2 tại TBA Thôn 6A Sơ Pai XT479KBA 06/11/2025 từ 08h30 - 10h30 Mất điện trạm thôn 3 A&B Sơn Lang. Đội quản lý điện Kbang Đội quản lý điện Kbang 06/11/2025 từ 09h00 - 10h30 Mất điện trạm thôn 8 Sơ Pai. Đội quản lý điện Kbang Đội QLĐ Kbang: Tách lèo cả 3P DZ 22 kV, XT 479KBA tại cột 98/77/13 XT479KBA 06/11/2025 từ 10h30 - 11h30 Mất điện trạm thôn 1A Sơ Pai. Đội quản lý điện Kbang Đội QLĐ Kbang: Thay ATM XT1 tại TBA Thôn 1A Sơ Pai XT479KBA 06/11/2025 từ 11h30 - 12h15 Mất điện trạm Ván Ép, UBND thị trấn Kbang. Đội quản lý điện Kbang Đội QLĐ Kbang: Tăng dây, xử lý lèo DZHA tại vị trí cột 1UBTT1//7H thuộc TBA UB Thị Trấn XT477KBA 06/11/2025 từ 13h30 - 15h30 Mất điện trạm T5 Sơn Lang. Đội quản lý điện Kbang Đội QLĐ Kbang: Thay vỏ tủ điện phân phối tại TBA T5 Sơn Lang XT479KBA

Lịch cúp điện xã Bàu Cạn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 06/11/2025 từ 08h30 - 11h30 Mất điện trạm Làng Nét, Nguyễn Phi Hải, Cao Văn Vỹ, Thân Văn Thêm, Lê Minh Long, Trần Phước Thành. Đội quản lý điện Chư Prông Công ty TNHH MTV Điện mặt trời Hưng Phúc An : Dựng cột, lắp xà và đấu nối ĐZ và TBA Lương Thị Bích Thủy 160kVA; tại khoảng trụ 370/47-370/48, thu hồi trụ 370/48 XT 474CPR (cột hiện có). Chi nhánh công ty TNHH xây dựng và sản xuất thiết bị điện Gia Lai - xí nghiệp dịch vụ Điện Lực 3: Đấu nối đường dây và TBA Nguyễn Thị Vinh 320 KVA tại trụ 370/27A. Công ty TNHH MTV Phú Hạnh: Lắp đặt phụ kiện đường dây 0,4kV, kéo rãi và căng dây ABC 4x95mm tại khoảng cột 370/48 – 370/51 XT 474CPR; đấu nối ĐZHA XDM vào tủ tiện TBA Làng Anh XT 474CPR. Kết hợp mất điện Đội QLĐ Chư Prông: Dựng trụ 14m hay trụ 370/78A hiện có sử lý mất an toàn.

Lịch cúp điện xã Bồng Sơn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 06/11/2025 từ 07h30 - 14h30 Mất điện trạm Nguyễn Trân, Hai Bà Trưng 1, Hai Bà Trưng 2, Trần Phú - Bồng Sơn, Trần Hưng Đạo 2, Trần Hưng Đạo 3, Xí Nghiệp Gỗ, Liem Binh, khu TTCN Bồng Sơn, khu dân cư Bạch Đằng, Bùi Thị Xuân, Liêm Bình 2, Trần Phú 2, Khối 5 - Bồng Sơn, Trung Lương 3, Liêm Bình 3, công ty cổ phần Nguyệt Anh, công ty cổ phần Nguyệt Anh, cấp nước 50 KVA Bãi Giếng, Kho Bạc HN, 180KVA Chi cục thuế Hoài Nhơn, chiếu sáng Quảng Trường Bồng Sơn, trung tâm VHTT Hoài Nhơn, Agribank CN Hoài Nhơn. Đội quản lý điện Bồng Sơn Tổ QLKTBS Phát quang HLT ĐZ 22KV Từ vị trí cột 64 đến cột 68 XT474-479HNH (Bão số 13)

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày 6/11/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Gia Lai để khán giả tiện theo dõi.