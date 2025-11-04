Lịch cúp điện hôm nay ngày 5/11/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 5/11/2025 từ w ebsite cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Hương An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 05/11/2025 từ 07h00 - 11h45 Mất điện trạm Kim Long 1. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Lắp xà nạnh để đưa dây hạ thế ra khỏi đất của khách hàng Ông: Phạm Văn Hưng và Phạm Văn Hoanh địa chỉ: 152 và 154 đường Kim Long,

Lịch cúp điện phường Hương Trà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 05/11/2025 từ 07h30 - 16h00 Mất điện trạm Tứ Phú. Đội quản lý điện Hương Trà Di dời đường dây hạ thế từ VT B3/5-B9, thu hồi cột cũ để đảm bảo an toàn giao thông theo yêu cầu của Ban QLDA ĐTXD Khu Vực 2 thuộc dự án mở rộng đường Sông Bồ

Lịch cúp điện phường Phong Thái

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 05/11/2025 từ 07h50 - 11h30 Mất điện trạm định cư Mỏ Đá Đông Lâm, Đông Thái, Phước Thọ, Đông Thái 3, Vinfast Nút giao Cao tốc TL9B và TL11B, TM&XD Tấn Hoàng. Đội quản lý điện Phong Điền Thay CSV 3 pha không điện tại LBS 477-7/262/10 Đông Thái XT 477 Phong ĐiềnTháo CSV khe hở hỏng các vị trí 262/18, 262/19, 262/20, 262/34, 262/35, 262/36 XT 477 Phong Điền và xử lý tồn tại lưới điện trong phạm vi cắt điện

Lịch cúp điện phường Thuận An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 05/11/2025 từ 06h00 - 15h00 Mất điện trạm Ngọc Anh 2. Đội quản lý điện Phú Vang Thay dây trung thế trần bằng dây bọc từ vị trí 59 đến 62 ĐD 22kV tuyến 481 Huế 220 sau DCL 472-7 KPH Thủy Vân 1 05/11/2025 từ 07h00 - 15h30 Mất điện trạm Dưỡng Mong A, Bơm Vinh Thái 3 (Hà Trữ B), Thanh Lam Bồ, Vinh Thái (điểm đo 3), bơm Dưỡng Mong B (HTX NN Phú Gía), bơm Dưỡng Mong (Thủy Lợi Huế), bơm Bàu Kênh, Bơm Thanh Lam Bồ, bơm Thái Phú (HTX NN Vinh Thái). Đội quản lý điện Phú Vang Thay cột, dây từ VT 58B/1 đến VT 58B/28 XT 471 Dưỡng Mong

Lịch cúp điện xã Quảng Điền

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 05/11/2025 từ 07h45 - 13h30 Mất điện trạm Hà Công, Quảng Lợi 3, Quảng Lợi 4, Sơn Công, bơm Tín Lợi. Đội quản lý điện Quảng Điền Thay bulong xà, sứ vị trí 190 đến 198, chỉnh cột, bổ sung móng, thay bulong vị trí 194 XT 472 Phong Điền khắc phục tồn tại bão, khắc phục bão

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 3/11/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.