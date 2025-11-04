  • Zalo

Lịch cúp điện hôm nay ngày 5/11/2025 tại Quảng Ngãi

Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 5/11/2025 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 5/11/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Kon Tum

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

05/11/2025

từ 08h00 - 13h00

Mất điện trạm nhà máy gạch Tuy Nel 1.Đội quản lý điện Thành phố Kon TumTổ QL Kinh Doanh - Đội QLĐ TP. Kon Tum thay Ti định kỳ

05/11/2025

từ 14h00 - 16h00

Mất điện trạm NLMT công ty TNHH Minh Thắng (160).Đội quản lý điện Thành phố Kon TumTổ QL Kinh Doanh - Đội QLĐ TP. Kon Tum thay TI định kỳ

Lịch cúp điện xã Sơn Hà

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

05/11/2025

từ 07h30 - 15h30

Mất điện trạm Sơn Thành 8.Đội quản lý điện Sơn HàThay 0,90km dây 3AV-70+1AV-50 thành dây LV ABC 4x70 và phụ kiện kèm theo XT1 Đ.D hạ áp sau TBA Sơn Thành 8;Thay 1,1km dây 3AV-70+1AV-50 thành dây LV ABC 4x70 và phụ kiện kèm theo NR cột I/4 và XT2 Đ.D hạ áp sau TBA Sơn Thành 8

Lịch cúp điện xã Bờ Y

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

05/11/2025

từ 09h00 - 11h30

Mất điện trạm Cao Sơn.Đội quản lý điện Sơn HàĐội QLĐ Ngọc Hồi tu bổ TBA Cao Sơn

Lịch cúp điện xã Nghĩa Hành

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

05/11/2025

từ 08h00 - 09h30

Mất điện trạm Hành Thiện 11.Đội quản lý điện Nghĩa HànhThay hệ đo đếm bị cháy hỏng tại TBA Hành Thiện 11

05/11/2025

từ 09h45 - 11h15

Mất điện trạm Hành Tín Tây 1.Đội quản lý điện Nghĩa HànhThay hệ đo đếm bị cháy hỏng tại TBA Hành Tín Tây 1

05/11/2025

từ 11h30 - 12h30

Mất điện trạm vùng cây ăn quả tập trung xóm Trũng H.Thiện - XT475/E16.3.Đội quản lý điện Nghĩa HànhThu hồi hệ đo đếm tại TBA Xóm Trũng

Lịch cúp điện xã Mộ Đức

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

05/11/2025

từ 07h00 - 14h00

Mất điện trạm công ty TNHH Điện năng lượng Hoàng Thiện. Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển HP. Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Năng lượng xanh VQM.Đội quản lý điện Mộ ĐứcVệ sinh đường dây, TBA, kết hợp kiểm định hệ thông đo đếm trung áp (MOD) các TBA ĐMT Hoàng Thiện, VQM, Công ty cổ phần đầu tư phát triển HP, Công ty TNHH Điện năng lượng Hoàng Thiện XT 474/MDU

05/11/2025

từ 14h00 - 17h00

Mất điện công ty TNHH đầu tư Phát triển Đại Thiên Mã.Đội quản lý điện Mộ ĐứcVệ sinh đường dây, TBA, kết hợp kiểm định hệ thông đo đếm trung áp (MOD) TBA ĐMT Đại Thiên Mã XT 471/T3

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 5/11/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Ngãi để khán giả tiện theo dõi.

Nguyễn Nhạn
