Lịch cúp điện hôm nay ngày 4/12/2025 tại Quảng Ngãi

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 4/12/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Nghĩa Lộ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 04/12/2025 từ 07h30 - 15h30 Mất điện trạm khu dân cư Đông Phương, KDC Nghĩa Phú 1, Khu Dân Cư Nghĩa Phú 2, Nghĩa Hà 10, Nghĩa Hà 11, Nghĩa Hà 17, Nghĩa Hà 19, Nghĩa Hà 22, Nghĩa Hà 27, Nghĩa Hà 28, Nghĩa Hà 29, Nghĩa Hà 3, Nghĩa Hà 4, Nghĩa Hà 9, Nghĩa Phú 10, Nghĩa Phú 11, Nghĩa Phú 1, Nghĩa Phú 2, Nghĩa Phú 3, Nghĩa Phú 4, Nghĩa Phú 5, Nghĩa Phú 6, Nghĩa Phú 7, Nghĩa Phú 8, Đồn biên phòng CKC Sa Kỳ (292), Cầu Cổ Lũy (Cửa Đại), trạm sạc VinFast - Nghĩa Phú. Đội quản lý điện TP Quảng Ngãi Dựng cột, lắp xà, thay dây dẫn đường dây 22kV từ cột 113 đến cột 140-XT478/QNG XDCB 2025Thay tủ điện TBA Nghĩa Phú 2-XT478/QNGThay bulon xà đường dây 22kV từ cột 140/27 đến cột 140/31 NR Nghĩa Phú 2-XT478/QNG

Lịch cúp điện phường Kon Tum

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 04/12/2025 từ 08h00 - 14h00 Mất điện trạm Trại Phong, Phan Chu Trinh 2, Hoàng Thành, Đắk Rơ Va 2A. Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum Đội QLĐ TP Kon Tum thực hiện cắt điện Hoàng Thành để tháo gỡ MBA 160kVA-22/0,4kV và lắp đặt lại MBA 100kVA-22/0,4kV và phụ kiện đi kèm

Lịch cúp điện xã Bờ Y

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 04/12/2025 từ 08h00 - 17h00 Mất điện trạm Bắc Phong, Bắc Phong 1. Đội quản lý điện Ngọc Hồi Xí nghiệp Dịch vụ điện lực Kon Tum thi công lắp xà, cách điện và kéo rải căng dây từ vị trí 181 đến 189A đường dây 22kV Ngọc Hồi - Bờ Y thuộc công trình Hoàn thiện lưới điện THA khu vực phía Bắc huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum năm 2025

Lịch cúp điện xã Nghĩa Hành

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 04/12/2025 từ 07h30 - 09h00 Mất điện trạm Hành Trung 6. Đội quản lý điện Nghĩa Hành Thi công thay các ATM và hệ đo đếm tại TBA Hành Trung 6 (SCTX2025) 04/12/2025 từ 09h30 - 11h00 Mất điện trạm Hành Phước 6. Đội quản lý điện Nghĩa Hành Thi công thay các ATM và hệ đo đếm tại TBA Hành Phước 6 (SCTX2025)

Lịch cúp điện xã Mộ Đức

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 04/12/2025 từ 08h00 - 12h00 Mất điện trạm Đức Lân 11, Đức Lân 13. Đội quản lý điện Mộ Đức Thay vỏ tủ điện TBA Đức Lân 11, Đức Lân 13. 04/12/2025 từ 13h00 - 17h00 Mất điện trạm Đức Lân 6, Đức Lân 12. Đội quản lý điện Mộ Đức Thay vỏ tủ điện TBA Đức Lân 6, Đức Lân 12.

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 04/12/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Ngãi để khán giả tiện theo dõi.