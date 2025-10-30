Lịch cúp điện hôm nay ngày 31/10/2025 tại Đà Nẵng

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại TP Đà Nẵng ngày 31/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Cẩm Lệ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 31/10/2025 từ 07h30 - 17h00 Mất điện trạm Chiếu sáng T1 (vành đai phía Nam). Đội quản lý điện Cẩm Lệ Vệ sinh và bảo dưỡng MBA Chiếu sáng T1 ( Vành đai phía Nam ) – Đz 476HXU

Lịch cúp điện phường Hải Châu

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 31/10/2025 từ 08h00 - 12h00 Mất điện trạm Hòa Cường 4. Đội quản lý điện Hải Châu Lắp xà nạnh dây cáp vặn xoắn tại trụ hạ áp trước nhà 18 Lê Cơ thuộc hạ áp TBA Hòa Cường 4 – 477LTR.

Lịch cúp điện phường An Hải

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 31/10/2025 từ 07h30 - 12h30 Mất điện trạm Hoà Quí 2-T2. Đội quản lý điện Sơn Trà Đấu lèo nhánh rẽ Bình Kỳ tại cột 51/1 - 475NHS 31/10/2025 từ 08h00 - 11h30 Mất điện trạm Tuyên Sơn 2, KDC Bá Tùng, Cao Hồng Lãnh. Đội quản lý điện Sơn Trà Đấu lèo vị trí cột 37/14 đz 477 NHS 31/10/2025 từ 13h30 - 17h30 Mất điện trạm khu CBCC - NHS. Đội quản lý điện Sơn Trà Lắp đặt xà FCO, xà sứ đỡ, xà MBA vị trí cột 76/8 đz 471 T2.NHS

Lịch cúp điện phường Bàn Thạch

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 31/10/2025 từ 07h15 - 09h00 Mất điện trạm khu dân cư số 1-1, Đường sắt 501. Đội quản lý điện Tam Kỳ ĐQLĐ Tam Kỳ phối hợp XNDV ĐL Quảng Nam CBM TBA Đường sắt 501 XT 471TKY 31/10/2025 từ 09h00 - 10h45 Mất điện trạm khu dân cư số 5, Trường Xuân 1-2. Đội quản lý điện Tam Kỳ ĐQLĐ Tam Kỳ phối hợp với XNDV ĐL Quảng Nam CBM TBA Trường Xuân 1-2 XT 471TKY 31/10/2025 từ 13h15 - 15h00 Mất điện trạm Tứ Hiệp, Trần Dư 2. Đội quản lý điện Tam Kỳ ĐQLĐ Tam Kỳ phối hợp với XNDV ĐL Quảng Nam CBM TBA Trần Dư 2 XT 471TKY 31/10/2025 từ 15h00 - 16h45 Mất điện trạm KDC Nông Nghiệp, khu dân cư số 1-2. Đội quản lý điện Tam Kỳ ĐQLĐ Tam Kỳ phối hợp với XNDV ĐL Quảng Nam CBM TBA KDC 1-2 XT 471TKY

Lịch cúp điện phường Thanh Khê

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 31/10/2025 từ 08h00 - 11h00 Mất điện trạm Điện Biên Phủ 2, khách sạn Thanh Long, Điện Biên Phủ 3, văn phòng làm việc 130 Điện Biên Phủ. Đội quản lý điện Thanh Khê Đấu lại lèo ĐZ 472/XHA tại vị trí cột TBA Điện Biên Phủ 2 (vị trí 16), thí nghiệm CBM đoạn cáp ngầm từ RMU Xuân Hòa 1 đến LBS 472-7XHA/20/3-1/29 Bế Văn Đàn, từ RMU Xuân Hòa 1 đến vị trí 16, từ vị trí 16 đến vị trí 17, TBA Điện Biên Phủ 2, Điện Biên Phủ 3, KS Thanh Long

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn TP Đà Nẵng ngày 31/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại TP Đà Nẵng để khán giả tiện theo dõi.