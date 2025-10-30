Lịch cúp điện hôm nay ngày 31/10/2025 tại Cà Mau

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Cà Mau ngày 31/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện phường Hòa Thành

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 31/10/2025 từ 08h00 - 14h00 Mất điện một phần đường Huỳnh Thúc Kháng và một phần đường Sông Gành Hào, phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau. Đội quản lý điện Tân Thành Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện phường Láng Tròn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 31/10/2025 từ 06h30 - 12h30 Mất điện khóm 7, 9, 10, 11, 12A, 13A, phường Láng Tròn. Đội quản lý điện Giá Rai Thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Hưng Mỹ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 31/10/2025 từ 08h00 - 16h00 Mất điện một phần ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau. Đội quản lý điện Hưng Mỹ Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Khánh Bình

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 31/10/2025 từ 09h00 - 15h30 Mất điện ấp Rạch Bào, ấp Ông Bích, ấp 19/5, ấp 1/5, xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau. Đội quản lý điện Trần Văn Thời Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Nguyễn Phích

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 31/10/2025 từ 08h00 - 16h00 Mất điện một phần xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau. Đội quản lý điện Nguyễn Phích Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Nguyễn Việt Khái

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 31/10/2025 từ 09h00 - 16h00 Mất điện một phần ấp Má Tám, ấp Hiệp Thành, ấp Bào Chấu, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau. Đội quản lý điện Cái Đôi Vàm Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Đông Hải

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 31/10/2025 từ 05h30 - 16h30 Mất điện trạm ấp Cái Cùng, Vĩnh Điền, Minh Điền, Trung Điền, Phước Điền, Mỹ Điền xã Đông Hải. Đội quản lý điện Đông Hải Thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Long Điền

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 31/10/2025 từ 05h30 - 16h30 Mất điện ấp Hòa Thạnh, xã Long Điền. Đội quản lý điện Đông Hải Thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Vĩnh Mỹ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 31/10/2025 từ 07h30 - 16h00 Mất điện ấp 14, xã Vĩnh Mỹ. Đội quản lý điện Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Vĩnh Hậu

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 31/10/2025 từ 07h30 - 11h00 Mất điện ấp Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu. Đội quản lý điện Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Hòa Bình

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 31/10/2025 từ 10h30 - 13h30 Mất điện ấp Cái Tràm B, xã Hòa Bình. Đội quản lý điện Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp 31/10/2025 từ 12h30 - 16h00 Mất điện ấp Chùa Phật, 15A, xã Hòa Bình. Đội quản lý điện Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Cà Mau ngày 31/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Cà Mau để khán giả tiện theo dõi.