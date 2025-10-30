  • Zalo

Lịch cúp điện hôm nay ngày 31/10/2025 tại Cà Mau

Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Cà Mau ngày 31/10/2025 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện hôm nay ngày 31/10/2025 tại Cà Mau

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Cà Mau ngày 31/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện phường Hòa Thành

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

31/10/2025

từ 08h00 - 14h00

Mất điện một phần đường Huỳnh Thúc Kháng và một phần đường Sông Gành Hào, phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau.Đội quản lý điện Tân ThànhBảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện phường Láng Tròn

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

31/10/2025

từ 06h30 - 12h30

Mất điện khóm 7, 9, 10, 11, 12A, 13A, phường Láng Tròn.Đội quản lý điện Giá RaiThí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Hưng Mỹ

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

31/10/2025

từ 08h00 - 16h00

Mất điện một phần ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau.Đội quản lý điện Hưng MỹBảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Khánh Bình

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

31/10/2025

từ 09h00 - 15h30

Mất điện ấp Rạch Bào, ấp Ông Bích, ấp 19/5, ấp 1/5, xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau.Đội quản lý điện Trần Văn ThờiBảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Nguyễn Phích

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

31/10/2025

từ 08h00 - 16h00

Mất điện một phần xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau.Đội quản lý điện Nguyễn PhíchBảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Nguyễn Việt Khái

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

31/10/2025

từ 09h00 - 16h00

Mất điện một phần ấp Má Tám, ấp Hiệp Thành, ấp Bào Chấu, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau.Đội quản lý điện Cái Đôi VàmBảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Đông Hải

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

31/10/2025

từ 05h30 - 16h30

Mất điện trạm ấp Cái Cùng, Vĩnh Điền, Minh Điền, Trung Điền, Phước Điền, Mỹ Điền xã Đông Hải.Đội quản lý điện Đông HảiThí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Long Điền

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

31/10/2025

từ 05h30 - 16h30

Mất điện ấp Hòa Thạnh, xã Long Điền.Đội quản lý điện Đông HảiThí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Vĩnh Mỹ

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

31/10/2025

từ 07h30 - 16h00

Mất điện ấp 14, xã Vĩnh Mỹ.Đội quản lý điện Hòa BìnhThí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Vĩnh Hậu

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

31/10/2025

từ 07h30 - 11h00

Mất điện ấp Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu.Đội quản lý điện Hòa BìnhThí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Hòa Bình

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

31/10/2025

từ 10h30 - 13h30

Mất điện ấp Cái Tràm B, xã Hòa Bình.Đội quản lý điện Hòa BìnhThí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

31/10/2025

từ 12h30 - 16h00

Mất điện ấp Chùa Phật, 15A, xã Hòa Bình.Đội quản lý điện Hòa BìnhThí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Cà Mau ngày 31/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Cà Mau để khán giả tiện theo dõi.

Nguyễn Nhạn
