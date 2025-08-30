Lịch cúp điện hôm nay ngày 31/08/2025 tại Quảng Ngãi

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 31/08/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Đức Phổ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 31/08/2025 từ 08h00 - 11h00 Mất điện trạm May ViNaTex. Đội quản lý điện Đức Phổ Thay tủ điện TBA Công ty May VINATEX - XT 477/ĐPH

Lịch cúp điện xã Thọ Phong

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 31/08/2025 từ 07h00 - 12h00 Mất điện trạm Whitetex T1. Đội quản lý điện Sơn Tịnh Thí nghiệm kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng TBA Whitex Textiles Vsip - XT 476VSI

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 31/08/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Ngãi để khán giả tiện theo dõi.