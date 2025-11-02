Lịch cúp điện hôm nay ngày 3/11/2025 tại Quảng Ngãi

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 3/11/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện xã Thọ Phong

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 03/11/2025 từ 07h00 - 18h00 Mất điện trạm MTMN công ty TNHH Năng lương A&D. Trạm MTMN công ty TNHH MTV DP Enngy. Trạm MTMN công ty TNHH Tư vấn và đầu tư năng lượng Hà Thành. Trạm MTMN công ty TNHH Năng lượng sạch Minh Phát và trạm MTMN công ty TNHH Năng lượng sạch Thiên Tân. Đội quản lý điện Sơn Tịnh Kiểm tra thí nghiệm hệ thống đo đếm MOF và bảo dưỡng hệ thống điện NLMT Sodic 6-12 Xuất tuyến 471/T5

Lịch cúp điện xã Bờ Y

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 03/11/2025 từ 08h00 - 11h00 Mất điện trạm Đắk Răng - Bờ Y và Đồn Biên Phòng 677. Đội quản lý điện Ngọc Hồi Đội QLĐ Ngọc Hồi chuyển kết hạ thế tại vị trí 13 đường dây hạ thế sau TBA Đăk Răng Bờ Y kết hợp tu bổ TBA Đăk Răng Bờ Y 03/11/2025 từ 14h00 - 16h00 Mất điện trạm Công Viên. Đội quản lý điện Ngọc Hồi Đội QLĐ Ngọc Hồi tu bổ TBA Công Viên

Lịch cúp điện xã Mộ Đức

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 03/11/2025 từ 08h00 - 15h00 Mất điện trạm TT Mộ Đức 9. Đội quản lý điện Mộ Đức Tháo 03 lèo tại cột 136 đường dây 22kV trục chính XT 475/MDU xuống FCO NR TT Mộ Đức 9 XT 475/MDU bằng PP HotlineThay 01 sứ đứng linepost kèm ty 24kV tại vị trí cột 136/1.Thay 18 chuỗi cách điện treo bằng polymer 24kV 70KN SC-22P tại vị trí cột 136 (03), 136/1 (06), 136/10 (06), 136/11 (03).Thay 02 dây néo TK50-12 tại các vị trí 136/1 (01), 136/10 (01).Thay 26 sợi dây nhôm trần buộc cổ sứ A3,5mm2 (2,5m/sợi) tại các vị trí 136/1 (01), từ 136/2 đến 136/9 (08 vị trí mỗi vị trí 03 sợi), 136/11 (01).Lắp 32 mét ống bọc cách điện trung thế tại các vị trí 136 (2,5m), từ 136/1 đến 136/9 (09 vị trí mỗi vị trí 03m), 136/10 (2,5m).Thay 18 khóa néo HKN50-70 tại vị trí cột 136 (03), 136/1 (06), 136/10 (06), 136/11 (03).Thay 18 khóa CK7-15 tại vị trí cột 136 (03), 136/1 (06), 136/10 (06), 1 25/11 (03).Thay 08 cùm xà đỡ thẳng tại các vị trí từ 136/2 đến 136/9 (08 vị trí mỗi vị trí 01 cái). Thay 18 buloon M16x50+Eru Londen tại các vị trí 136 (04), 136/1 (04), 136/10 (04), 136/11 (06).Thay 36 buloon M14x50+Eru Londen tại các vị trí 136 (10), 136/1 (10), 136/10 (10), 136/11 (06).Thay 08 buloon M16x220+Eru Londen tại các vị trí từ 136/2 đến 136/9 (08 vị trí mỗi vị trí 01 bộ).Thay 14 buloon M16x250+Eru Londen tại các vị trí 136 (04), 136/1 (03), 136/10 (03), 136/11 (04) đường dây 22kV NR TT Mộ Đức 9;Đấu 03 lèo tại cột 136 đường dây 22kV trục chính XT 475/MDU xuống FCO NR TT Mộ Đức 9 XT 475/MDU bằng PP Hotline.

Lịch cúp điện xã Đăk Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 03/11/2025 từ 08h00 - 15h00 Mất điện trạm T2 Đăk Ui, T3 Đăk Ui. Đội quản lý điện Đăk Hà Tháo MBA T3 Đăk Ui về giao đơn vị bảo hành kết hợp đổi xà STG và xà FCO

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 3/11/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Ngãi để khán giả tiện theo dõi.