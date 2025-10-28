Lịch cúp điện hôm nay ngày 29/10/2025 tại Quảng Ngãi

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 29/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Nghĩa Lộ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 29/10/2025 từ 07h30 - 15h00 Mất điện trạm Nghĩa Hà 20, Nghĩa Hà 5. Đội quản lý điện TP Quảng Ngãi Cắt lèo đường dây 22kV cột 147/21 NR Nghĩa Hà 5-XT478/QNG bằng phương pháp hotline. Dựng cột, sang dây đường dây 0,4kV sau TBA Nghĩa Hà 5; đường dây 0,4kV sau TBA Nghĩa Hà 20-XT478/QNG SCL 2025. Đấu lèo đường dây 22kV cột 147/21 NR Nghĩa Hà 5-XT478/QNG bằng phương pháp hotline.

Lịch cúp điện xã Nghĩa Hành

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 29/10/2025 từ 07h30 - 16h00 Mất điện trạm Hành Tín Tây 3, Hành Tín Tây 8, Hành Tín Tây 9. Đội quản lý điện Nghĩa Hành Thay 1664m dây AC-50 lên dây AC/XLPE-50 và phụ kiện đoạn từ cột đấu nối đến cột TBA Hành Tín Tây 8; thay 98 sứ đứng; thay 21 sứ chuỗi; thay 02 bộ xà đỡ thẳng; thay 14 bộ xà đỡ sứ kép; thay 01 bộ xà hãm néo thuộc đường dây 22kV rẽ Hành Tín Tây 8 (SCL2025). Thay 410m dây AC-50 lên dây AC/XLPE- 50 và phụ kiện đoạn từ cột đấu nối đến cột TBA Hành Tín Tây 9; thay 02 sứ đứng; thay 6 sứ chuỗi; thay 01 bộ xà hãm néo thuộc đường dây 22kV rẽ Hành Tín Tây 9 (SCL2025). Thay Hệ đo đếm tại các TBA Hành Tín Tây 3, 9Bọc xoắn cách điện đường dây22kV NR Hành Tín Tây 3.

Lịch cúp điện xã Bình Sơn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 29/10/2025 từ 08h00 - 10h00 Mất điện trạm Bình Thanh Tây 8. Đội quản lý điện Bình Sơn Di dời (01 cột) cột điện ha ̣áp tại vị trí số II/21 sau trạm biến áp Bình Thanh Tây 8.

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 29/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Ngãi để khán giả tiện theo dõi.