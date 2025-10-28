Lịch cúp điện hôm nay ngày 29/10/2025 tại Đà Nẵng

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Đà Nẵng ngày 29/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Cẩm Lệ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 29/10/2025 từ 07h00 - 10h30 Mất điện trạm Vành Đai Phía Tây, La Bông, La Bông 2, La Bông, TĐC Hòa Phước Hòa Khương. Đội quản lý điện Cẩm Lệ Lắp xà + dây chống sét từ VT 475-477HPH_C01 đến C10 và từ VT 475-477HPH_C4 đến VT 475HPH_36. Lắp xà + dây chống sét từ VT C18/1-471-473HPH đến VT C33-471-473HPH 29/10/2025 từ 07h30 - 10h30 Mất điện trạm Trung Tâm Sinh Học. Đội quản lý điện Cẩm Lệ Lắp mới HTĐĐ cho khách hàng Trung tâm Công Nghệ Sinh Học Đà Nẵng tại TBA Trung tâm Công Nghệ Sinh Học - Đz 478CDO 29/10/2025 từ 13h30 - 17h00 Mất điện trạm KDC Nam Sân Bay. Đội quản lý điện Cẩm Lệ Mở lèo đầu cực LBS 473-7CĐO/70 KDC Nam Sân Bay (hướng về nguồn) - 473CĐO phục vụ CBM TIER 2 và kiểm định thiết bị LBS 473-7CĐO/70 KDC Nam Sân Bay. Công trình: Thí nghiệm định kỳ năm 2026

Lịch cúp điện phường Hòa Khánh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 29/10/2025 từ 07h00 - 12h00 Mất điện trạm Phạm Như Xương T6. Đội quản lý điện Liên Chiểu Gá cáp ngầm XDM (cấp điện cho TT YTế LC) lên cột 92/10 - 477T2.HKH để ĐSCNLĐ đấu nốiĐấu nối cáp ngầm XDM tại cột 92/10 - 477T2.HKH (Sau đấu nối cấp điện đến FCO đầu tuyến (2m dây) ở vị trí cắt) 29/10/2025 từ 07h30 - 10h30 Mất điện trạm Hoàng Minh Thảo. Đội quản lý điện Liên Chiểu Xử lý phát nhiệt AB nhánh 1, 5 TBA Hoàng Minh Thảo - 477T2.HKH

Lịch cúp điện phường Thanh Khê

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 29/10/2025 từ 07h30 - 11h30 Mất điện trạm Trần Xuân Lê 2. Đội quản lý điện Thanh Khê Thí nghiệm CBM Trần Xuân Lê 2 - 476/XHA, thi công cấp điện mới KH, lắp đặt phụ kiện và kéo cáp vặn xoắn thuộc ĐZHA TBA Trần Xuân Lê 2 - 476/XHA (tại cột TBA) và thuộc TBA Trần Xuân Lê - 476/XHA (từ cột N1/4 đến cột N1/5).

Lịch cúp điện xã Bà Nà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 29/10/2025 từ 06h30 - 17h00 Mất điện trạm Cẩm Toại Đông 3, Bồ Bản, Bồ Bản 2, Bồ Bản 4, Bồ Bản 5, Hòa Phong 1, Hoà Phong 1-2, Cẩm Toại Đông. Đội quản lý điện Hòa Vang Lắp xà + dây chống sét từ VT 475-477HPH_C01 đến C10 và từ VT 475-477HPH_C4 đến VT 475HPH_36 . Lắp xà + dây chống sét từ VT C18/1-471-473HPH đến VT C33-471-473HPH

Lịch cúp điện xã Tiên Phước

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 29/10/2025 từ 06h30 - 15h00 Mất điện trạm Tam Thái 6, Tam Thành 14. Đội quản lý điện Tiên Phước ĐQLĐ Tiên Phước thực hiện hoán chuyển MBA chống quá tải TBA Tam Thái 6 thuộc XT 472 H4

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn TP Đà Nẵng ngày 29/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Đà Nẵng để khán giả tiện theo dõi.