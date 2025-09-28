Lịch cúp điện hôm nay ngày 29/09/2025 tại Khánh Hòa

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Khánh Hòa ngày 29/9/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.
Lịch cúp điện phường Ninh Chử
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
29/09/2025
từ 06h00 - 11h00
|Mất điện trạm Khánh Tân 6, MT. Trường Long, MT. Phú Danh 2, MT. Thái Hoàng, MT. Thái Hoàng 2.
|Đội quản lý điện Ninh Hải
|Cắt điện theo yêu cầu khách hàng
29/09/2025
từ 07h30 - 15h00
|Mất điện trạm Nguyễn Thị Minh Khai R1,
|Đội quản lý điện Ninh Hải
|Công tác sửa chữa lưới điện
29/09/2025
từ 08h00 - 11h00
|Mất điện trạm ĐĐ Vĩnh Hải 7.
|Đội quản lý điện Ninh Hải
|Sửa chữa lưới điện
29/09/2025
từ 14h00 - 17h00
|Mất điện trạm Vĩnh Hy 5.
|Đội quản lý điện Ninh Hải
|Sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện phường Đô Vinh
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
29/09/2025
từ 15h30 - 16h20
|Mất điện trạm Mương Cát 1.
|Đội quản lý điện Phan Rang
|Sửa chữa bảo dưỡng lưới điện
Lịch cúp điện xã Ninh Sơn
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
29/09/2025
từ 08h10 - 12h00
|Mất điện trạm MT. Lộc Phát 4.
|Đội quản lý điện Ninh Sơn
|Thay định kỳ hệ thống đođếm trung áp khách hàng(SCTX)
Lịch cúp điện xã Thuận Nam
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
29/09/2025
từ 08h00 - 17h00
|Mất điện trạm Tôm Sớn Hải 13.
|Đội quản lý điện Thuận Nam
|Vệ sinh bảo trì trạm, khắc phục đúc bê tông móng trụ trạm bị nứt tại trạm Tôm Sớn Hải 13
Lịch cúp điện xã Vĩnh Hải
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
29/09/2025
từ 06h00 - 07h00
|Mất điện trạm công ty TNHH Phú Hưng Phát, công ty TNHH Nap, 090DD10--|--Đèn Đường Lương Sơn.
|Đội quản lý điện Vĩnh Hải
|Tháo lèo tại vị trí 476ĐĐE_45/178
29/09/2025
từ 06h00 - 17h00
|Mất điện trạm T.298_ Rusalca, công ty cổ phần khu du lịch Vega City, 090DD08--|--Trạm Đèn đường Lương Sơn, 090DD09--|--Đèn đường Lương Sơn.
|Đội quản lý điện Vĩnh Hải
|Lắp xà sứ, kéo mới đường dây trung áp tuyến 476ĐĐE từ vị trí 476ĐĐE_45/138 đến vị trí 476ĐĐE_45/177. - Thu hồi LBS tạm tại vị trí 476ĐĐE_45/142
29/09/2025
từ 07h30 - 11h00
|Mất điện trạm T.289 - Cát Lợi - Vĩnh Lương.
|Đội quản lý điện Vĩnh Hải
|Sửa chữa đường dây hạ áp trạm T.289
29/09/2025
từ 16h00 - 17h00
|Mất điện trạm công ty TNHH Phú Hưng Phát, công ty TNHH Nap, 090DD10--|--Đèn Đường Lương Sơn.
|Đội quản lý điện Vĩnh Hải
|Đấu lèo tại vị trí 476ĐĐE_45/178
Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ngày 29/9/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.
Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Khánh Hòa để khán giả tiện theo dõi.
