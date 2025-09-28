Lịch cúp điện hôm nay ngày 29/09/2025 tại Khánh Hòa

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Khánh Hòa ngày 29/9/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Ninh Chử

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 29/09/2025 từ 06h00 - 11h00 Mất điện trạm Khánh Tân 6, MT. Trường Long, MT. Phú Danh 2, MT. Thái Hoàng, MT. Thái Hoàng 2. Đội quản lý điện Ninh Hải Cắt điện theo yêu cầu khách hàng 29/09/2025 từ 07h30 - 15h00 Mất điện trạm Nguyễn Thị Minh Khai R1, Đội quản lý điện Ninh Hải Công tác sửa chữa lưới điện 29/09/2025 từ 08h00 - 11h00 Mất điện trạm ĐĐ Vĩnh Hải 7. Đội quản lý điện Ninh Hải Sửa chữa lưới điện 29/09/2025 từ 14h00 - 17h00 Mất điện trạm Vĩnh Hy 5. Đội quản lý điện Ninh Hải Sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện phường Đô Vinh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 29/09/2025 từ 15h30 - 16h20 Mất điện trạm Mương Cát 1. Đội quản lý điện Phan Rang Sửa chữa bảo dưỡng lưới điện

Lịch cúp điện xã Ninh Sơn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 29/09/2025 từ 08h10 - 12h00 Mất điện trạm MT. Lộc Phát 4. Đội quản lý điện Ninh Sơn Thay định kỳ hệ thống đođếm trung áp khách hàng(SCTX)

Lịch cúp điện xã Thuận Nam

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 29/09/2025 từ 08h00 - 17h00 Mất điện trạm Tôm Sớn Hải 13. Đội quản lý điện Thuận Nam Vệ sinh bảo trì trạm, khắc phục đúc bê tông móng trụ trạm bị nứt tại trạm Tôm Sớn Hải 13

Lịch cúp điện xã Vĩnh Hải

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 29/09/2025 từ 06h00 - 07h00 Mất điện trạm công ty TNHH Phú Hưng Phát, công ty TNHH Nap, 090DD10--|--Đèn Đường Lương Sơn. Đội quản lý điện Vĩnh Hải Tháo lèo tại vị trí 476ĐĐE_45/178 29/09/2025 từ 06h00 - 17h00 Mất điện trạm T.298_ Rusalca, công ty cổ phần khu du lịch Vega City, 090DD08--|--Trạm Đèn đường Lương Sơn, 090DD09--|--Đèn đường Lương Sơn. Đội quản lý điện Vĩnh Hải Lắp xà sứ, kéo mới đường dây trung áp tuyến 476ĐĐE từ vị trí 476ĐĐE_45/138 đến vị trí 476ĐĐE_45/177. - Thu hồi LBS tạm tại vị trí 476ĐĐE_45/142 29/09/2025 từ 07h30 - 11h00 Mất điện trạm T.289 - Cát Lợi - Vĩnh Lương. Đội quản lý điện Vĩnh Hải Sửa chữa đường dây hạ áp trạm T.289 29/09/2025 từ 16h00 - 17h00 Mất điện trạm công ty TNHH Phú Hưng Phát, công ty TNHH Nap, 090DD10--|--Đèn Đường Lương Sơn. Đội quản lý điện Vĩnh Hải Đấu lèo tại vị trí 476ĐĐE_45/178

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ngày 29/9/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

