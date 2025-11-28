Lịch cúp điện hôm nay ngày 28/11/2025 tại Đắk Lắk

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Đắk Lắk ngày 28/11/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Buôn Ma Thuột

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 28/11/2025 từ 00h00 - 11h30 Mất điện trạm T46M-473HT DN Thu Hiền_Tỉnh lộ 8-Khu CN Tân An. Đội quản lý điện Bắc Buôn Ma Thuột Đội quản lý Điện Bắc Buôn Ma Thuột lắp hệ thống đo đếm tại TBA T46M(ĐD473HT). 28/11/2025 từ 08h00 - 16h00 Mất điện trạm T379_471E48-Sở Ngoại vụ ĐắkLắk. Đội quản lý điện Bắc Buôn Ma Thuột Công ty Cổ phần thí nghiệm Cơđiện Việt Nam kiểm định địnhkỳ thiết bị T379 (ĐD471BMT)

Lịch cúp điện xã Sơn Hòa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 28/11/2025 từ 07h30 - 12h00 Mất điện trạm Tịnh Sơn 1, Tịnh Sơn 2, Tây Hoà, điện đường cầu Sông Ba, T.234-Xóm Thá, T.237-UBND Thị trấn, Tịnh Sơn 3, Bơm Tây Hoà, Bơm Điện Tịnh Sơn 1, Bơm Tịnh Sơn 2, Vinfast Củng Sơn. Đội quản lý điện Sơn Hòa Đê Đội QLĐiện Sơn Hòa thay cột BTLT rạng nức do bão số 13

Lịch cúp điện xã Liên Sơn Lắk

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 28/11/2025 từ 08h00 - 16h00 Mất điện trạm T44(ĐD472F15)B17AB13:B17, T45(ĐD472F15), T85(ĐD472F15), T80 (ĐD472F15) DLieng, T134(ĐD472F15) Cánh Đồng 8/4. Đội quản lý điện Lắk Công ty TNHH xây dựng Nhật Nam thi công lắp xà, căng dây và đấu nối ĐDTA XDM tại vị trí trụ 18/7/3(ĐD472F15) và trụ 18/7/14(ĐD472F15) thuộc Hạng mục: Xây dựng mới 2,55km ĐDTA sử dụng dây AC240mm2 đấu nối từ trụ 18/7/3 đến trụ 18/7/14(ĐD472F15) và thu hồi đoạn dây cũ nhằm giảm TTĐN trên ĐD472F15 và đảm bảo an toàn trong quản lý vận hành.

Lịch cúp điện xã Krông Pắc

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 28/11/2025 từ 08h00 - 16h00 Mất điện trạm T24P-ĐD471EKA Ea KLy, T25P-ĐD471EKA-Ea KLy, T26PĐD471EKA- Ea KLy, T27P-ĐD471EKA Ea KLy, T28P-ĐD471EKA-Vụ Bổn, Tram CC T35P Đ D 471 EKA (tach T50P), TBA T40P Đ D 471 EKA -Vụ Bổn(Tách từ T69P, T50P-ĐD471EKA- Ea Kly, T52P Đ D 471 EKA (TACH T72P), T56P Đ D 471 EKA (TACH T26P), T65P- DD471EKA-tách tu T26P, T69P -ĐD471EKA-TÁCH RA TỪ T30P, T72P-ĐD471EKA-Tách T65P-Ea KLy, TBA T1-ĐMT.TH-471EKA- Công ty TNHH Thái Hòa, T44P-ĐD471EKA- LÒ GẠCH NGUYỄN THÁI THỤY, T49P Đ D 471 EKA , TBA T1-ĐMT.ECOSUN Đ D 471 EKA, TBA T1-ĐMT.ECOSUN SOLAR Đ D 471 EKA, TBA T1-ĐMT.HS719 Đ D 471 EKA, TBA T1-ĐMT.SUNDELL/ĐD471EKA- Công ty Cổ Phần Năng Lượng SunDell, TBA T1-ĐMT.SUNTON/ĐD471EKA- Công ty Cổ Phần Năng Lượng SunTon. Đội quản lý điện Krông Pắc 1. Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ NTH lắp chụp, đấu nối đường dây và TBA đến đầu FCO (chưa đóng điện FCO) TBA cấp điện cho Công ty TNHH TM-DV Đại Phát tại cột 355(ĐD471EKA)2. Công ty CP XLĐ và Cơ khí mạ Đà Nẵng lắp chụp tại cột N1-16 T28P(ĐD471EKA), đấu nối, đóng điện đường dây và TBA T28PA tại cột 391/23 (ĐD471EKA), tách lưới san tải cho T28P(ĐD471EKA)3. Đội quản lý điện Krông Pắc kiểm tra nguội, vệ sinh cách điện, thay sứ vỡ, xử lý tiếp xúc trênĐD471EKA (sau 483-1)4.Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ CBM của máy biến áp T56P(ĐD471EKA) 28/11/2025 từ 10h30 - 12h00 Mất điện trạm CC T29P Đ D 471 EKA (tach tu T60P). Đội quản lý điện Krông Pắc Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ CBM của máy biến áp T29P(ĐD471EKA) 28/11/2025 từ 15h30 - 16h00 Mất điện trạm T24P-ĐD471EKA Ea KLy, T25P-ĐD471EKA-Ea KLy, T27P-ĐD471EKA Ea KLy, T52P Đ D 471 EKA (TACH T72P), T65P- DD471EKA-tách tu T26P, T72P-ĐD471EKA-Tách T65P-Ea KLy. Đội quản lý điện Krông Pắc Chuyển lưới

Lịch cúp điện xã Quảng Phú

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 28/11/2025 từ 09h00 - 12h00 Mất điện trạm T23CE_473T2.KBU_Trạm CDùng_Đặng Trọng Lực CưDliêMnông. Đội quản lý điện Cư M'gar Công ty Cổ Phần Thí nghiệm Cơ Điện Việt Nam thực hiện kiểm định, thí nghiệm định kỳ thiết bị TBA T23C (ĐD473T2.KBU) theo yêu cầu khách hàng. 28/11/2025 từ 10h00 - 14h00 Mất điện trạm T24CE_473T2.KBU_Trạm CDùng_Đặng Trọng Lực, CưDliêMnông. Đội quản lý điện Cư M'gar Công ty Cổ Phần Thí nghiệm Cơ Điện Việt Nam thực hiện kiểm định, thí nghiệm định kỳ thiết bị TBA T24C (ĐD473T2.KBU) theo yêu cầu khách hàng.

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Đắk Lắk ngày 28/11/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Đắk Lắk để khán giả tiện theo dõi.