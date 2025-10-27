Lịch cúp điện hôm nay ngày 28/10/2025 tại Quảng Ngãi

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 28/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện xã Thọ Phong

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 28/10/2025 từ 07h00 - 10h30 Mất điện trạm Tịnh Thọ 8. Đội quản lý điện Sơn Tịnh Thay thế 01 vỏ tủ điện và 03 CSV và toàn bộ bulon xà TBA tại TBA Tịnh Thọ 8 - XT 474/TPH

Lịch cúp điện xã Bờ Y

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 28/10/2025 từ 08h00 - 16h30 Mất điện trạm Iệc 2, NLMT Khuê Minh Phát, NLMT Châu Nguyên Phát, NLMT E-Bright, NLMT Vintec Group, NLMT Vntec Group, Kho Hàng HAGL, Cấp Nước Bờ Y. Đội quản lý điện Ngọc Hồi Đội QLĐ Ngọc Hồi phối hợp với xí nghiệp dịch vụ Điện lực Kon Tum kiểm tra thí nghiệm các tụ bù TBN 405 CK Bờ Y1, TBN 405 CK Bờ Y2, TBN 403 CK Bờ Y 4; MC 477/C428 CK Bờ Y 28/10/2025 từ 08h30 - 09h30 Mất điện trạm NLMT Hoa Tây Nguyên. Đội quản lý điện Ngọc Hồi Trung tâm thí nghiệm điện Kon Tum kiểm định định kỳ bộ MOF 3 pha TBA ĐMTMN Hoa Tây Nguyên 28/10/2025 từ 09h30 - 10h40 Mất điện trạm NLMT Highland. Đội quản lý điện Ngọc Hồi Trung tâm thí nghiệm điện Kon Tum kiểm định định kỳ bộ MOF 3 pha TBA ĐMTMN HIGHLAND 28/10/2025 từ 10h50 - 12h30 Mất điện trạm NLMT Tây Nguyên Xanh. Đội quản lý điện Ngọc Hồi Trung tâm thí nghiệm điện Kon Tum kiểm định định kỳ bộ MOF 3 pha TBA ĐMTMN Tây Nguyên Xanh

Lịch cúp điện xã Đăk Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 28/10/2025 từ 08h00 - 11h00 Mất điện trạm xay đá công ty Thành An. Đội quản lý điện Đăk Hà Đội quản lý điện Đăk Hà thay TI đến hạn kiểm định kiểm định 28/10/2025 từ 11h00 - 13h00 Mất điện trạm Trần Xuân Vịnh. Đội quản lý điện Đăk Hà Đội quản lý điện Đăk Hà thay TI đến hạn kiểm định kiểm định 28/10/2025 từ 14h00 - 17h00 Mất điện trạm NLMT Quốc trí Đăk Hà. Đội quản lý điện Đăk Hà Đội quản lý điện Đăk Hà thay TI đến hạn kiểm định kiểm định

Lịch cúp điện xã Bình Sơn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 28/10/2025 từ 07h30 - 08h45 Mất điện trạm Bình Tân 3. Đội quản lý điện Bình Sơn TNĐK CBM TBA Bình Tân 3. Thay định kỳ TI, TBA. Vệ sinh bảo dưỡng TBA 28/10/2025 từ 08h00 - 12h30 Mất điện bơm Bình Hiệp (bán lẻ), bơm Bình Hiệp, Sơn Viên Lạc Cảnh. Đội quản lý điện Bình Sơn Xử lý gia cố lại cột nghiêng tại cột 97/30/14/1, tăng lại dây dẫn tại khoảng cột 97/30/14/1-97/30/14/3, bọc cách điện sứ đứng tại khoảng cột 97/30/14/3-97/30/14/17, XT 472/BNG 28/10/2025 từ 09h30 - 10h30 Mất điện trạm Bình Hòa 11 (30KVA). Đội quản lý điện Bình Sơn TNĐK CBM TBA Bình Hòa 11. Thay định kỳ TI, TBA. Vệ sinh bảo dưỡng TBA 28/10/2025 từ 13h30 - 14h45 Mất điện trạm KDC Giếng Hố. Đội quản lý điện Bình Sơn TNĐK CBM TBA KDC giếng Hố. Thay định kỳ TI, TBA. Vệ sinh bảo dưỡng TBA 28/10/2025 từ 15h30 - 16h45 Mất điện trạm công ty CPXL dầu khí Dung Quất. Đội quản lý điện Bình Sơn TNĐK CBM TBA Công ty CPXL Dầu khí miền Trung. Thay định kỳ TI, TBA. Vệ sinh bảo dưỡng TBA

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 27/10/2025.

