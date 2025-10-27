Lịch cúp điện hôm nay ngày 28/10/2025 tại Đồng Nai

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Đồng Nai ngày 28/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện phường Phước Bình

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 28/10/2025 từ 07h50 - 12h00 Mất điện trạm biến áp Đồng Tâm Bình Phước (III-560KVA) khu phố Phước An, phường Phước Bình. Đội quản lý điện Phước Long Thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện phường Minh Hưng

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 28/10/2025 từ 07h30 - 17h00 Mất điện công ty TNHH Minh Huy, phường Minh Hưng, tỉnh Đồng Nai). Đội quản lý điện Chơn Thành Thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Bình Tân

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 28/10/2025 từ 13h10 - 17h00 Mất điện trạm biến áp Trùng Khánh II (III-560KVA) Thôn Phước Hòa, xã Bình Tân. Đội quản lý điện Phước Long Thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ngày 28/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Đồng Nai để khán giả tiện theo dõi.