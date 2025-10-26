Lịch cúp điện hôm nay ngày 27/10/2025 tại Khánh Hòa

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Khánh Hòa ngày 27/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Đô Vinh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/10/2025 từ 07h15 - 12h00 Mất điện trạm Đồng Mé 1. Đội quản lý điện Phan Rang Sửa chữa bảo dưỡng lưới điện: Sang dây thu hồi trụ hạ áp trạm Đồng Mé 1 (SCL) 27/10/2025 từ 13h30 - 17h00 Mất điện trạm Phước Nhơn 3. Đội quản lý điện Phan Rang Sửa chữa bảo dưỡng lưới điện: Thay trụ hạ áp trạm Phước Nhơn 3. 27/10/2025 từ 14h00 - 17h00 Mất điện trạm Hậu Cần, Hội Trường, Nhà Khách, Kỹ Thuật, Đài K7, Tài Chính. Đội quản lý điện Phan Rang Sửa chữa bảo dưỡng lưới điện: Vệ sinh bảo trì mối nối trung áp pha B tại trụ 476TC/37/A74/08/01 không đảm bảo an toàn vận hành 27/10/2025 từ 15h00 - 16h00 Mất điện trạm Nhơn Hội 7. Đội quản lý điện Phan Rang Sửa chữa lưới điện : Thay công tơ

Lịch cúp điện phường Ninh Hòa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/10/2025 từ 07h30 - 10h00 Mất điện trạm 8830 - Bá Hà. Đội quản lý điện Ninh Hòa Sơn vỏ MBA, vệ sinh công nghiệp trạm T8830 27/10/2025 từ 14h00 - 15h30 Mất điện trạm Ninh Diêm 2. Đội quản lý điện Ninh Hòa Vệ sinh công nghiệp T.8814

Lịch cúp điện phường Ninh Chử

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/10/2025 từ 07h30 - 17h00 Mất điện trạm Đông Hải 3. Đội quản lý điện Ninh Hải Sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Vạn Ninh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/10/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện trạm công cộng 510 Vạn Lương 1. Đội quản lý điện Vạn Ninh Thay dây dẫn hạ áp trạm 1D.034 (SCL25VN04)

Lịch cúp điện xã Thuận Nam

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/10/2025 từ 07h30 - 17h00 Mất điện trạm Thiện Đức 2. Đội quản lý điện Thuận Nam Cải tạo nhánh dây hạ áp từ 01 pha LVABC 3x95mm2 thành 03 pha LVABC 4x120mm2 (nhánh A). Thay trụ đơn bằng trụ đôi BTLT 7,5m tại trụ ThĐức 2/B12. 27/10/2025 từ 08h30 - 10h30 Mất điện trạm ĐĐ Sơn Hải 1. Đội quản lý điện Thuận Nam Vệ sinh bảo trì trạm, kiểm tra cách điện MBA và đo điện trở đất 27/10/2025 từ 08h30 - 09h30 Mất điện trạm Thiện Đức 1. Đội quản lý điện Thuận Nam Vệ sinh bảo trì trạm, điều chỉnh nấc MBA 27/10/2025 từ 13h30 - 17h30 Mất điện trạm Đđ Sơn Hải 3, Đđ Sơn Hải 4, Đđ Sơn Hải 5. Đội quản lý điện Thuận Nam Vệ sinh bảo trì trạm, kiểm tra cách điện MBA và đo điện trở đất

Lịch cúp điện xã Diên Lạc

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/10/2025 từ 07h30 - 09h30 Mất điện trạm 188 - Diên Thạnh. Đội quản lý điện Diên Khánh - Khánh Vĩnh Thay TI và AB tổng tại trạm T.188 (QĐịnh 1147) 27/10/2025 từ 07h30 - 10h30 Mất điện trạm 76 - Thị Trấn Diên Khánh. Đội quản lý điện Diên Khánh - Khánh Vĩnh Gia công cáp đỡ lực tại trạm T.76 (MCT: SCTX-2025-10-DKH-04) 27/10/2025 từ 13h30 - 15h30 Mất điện trạm 186B - Diên Thạnh. Đội quản lý điện Diên Khánh - Khánh Vĩnh Thay TI và AB tổng tại trạm T.186B (QĐịnh 1147) 27/10/2025 từ 13h30 - 16h30 Mất điện trạm 85 - Diên Sơn. Đội quản lý điện Diên Khánh - Khánh Vĩnh Gia công cáp đỡ lực tại trạm T.85 (MCT: SCTX-2025-10-DKH-04)

Lịch cúp điện xã Cam Lâm

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/10/2025 từ 07h00 - 11h00 Mất điện trạm N125 Suối Cát. Đội quản lý điện Cam Lâm Xử lý tiếp xúc cực MBA xử lý tiếp xúc HCD, phát quang lưới điện hạ áp xử lý đầu cốt phát nhiệt TBA T.N125 27/10/2025 từ 13h30 - 17h00 Mất điện trạm N126 Suối Cát. Đội quản lý điện Cam Lâm Xử lý tiếp xúc cực MBA xử lý tiếp xúc HCD, phát quang lưới điện hạ áp xử lý đầu cốt phát nhiệt TBA T.N126

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ngày 27/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Khánh Hòa để khán giả tiện theo dõi.