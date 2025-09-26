  • Zalo

Lịch cúp điện hôm nay ngày 27/09/2025 tại Đồng Tháp

Cần biếtThứ Sáu, 26/09/2025 21:11:52 +07:00Google News

Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Đồng Tháp ngày 27/09/2025 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện hôm nay ngày 27/09/2025 tại Đồng Tháp

Lịch cúp điện hôm nay ngày 27/09/2025 tại Đồng Tháp

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Đồng Tháp ngày 27/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện phường Sa Đéc

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

27/09/2025

từ 07h30 - 17h30

Mất điện một phần khóm Đông Giang (khu vực Cồn Giông, khu vực Cầu Ngang), phường Sa Đéc.Đội quản lý điện Sa ĐécBảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện phường Thanh Hòa

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

27/09/2025

từ 07h30 - 17h00

Mất điện một phần Khu phố 1, 2, khu phố Thanh Sơn, Thanh Hiệp, Thanh Hưng, Thanh Bình phường Thanh Hòa tỉnh Đồng Tháp.Đội quản lý điện Cai LậyBảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Tân Thuận Bình

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

27/09/2025

từ 07h00 - 11h30

Mất điện một phần ấp Long Thạnh, Tân Bình 2A xã Tân Thuận Bình.Đội quản lý điện Chợ GạoTriển khai công việc thí nghiệm, sửa chữa, bảo dưỡng trung và hạ áp

27/09/2025

từ 13h30 - 17h00

Mất điện một phần ấp Tân Bính 1, Tân Phú 2, Quang Phú, xã Tân Thuận Bình.Đội quản lý điện Chợ GạoTriển khai công việc thí nghiệm, sửa chữa, bảo dưỡng trung và hạ áp

Lịch cúp điện xã An Hữu

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

27/09/2025

từ 06h00 - 18h00

Mất điện một phần xã An Hữu.Đội quản lý điện Cái BèBảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Mỹ Đức Tây

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

27/09/2025

từ 06h00 - 18h00

Mất điện một phần xã Mỹ Đức Tây.Đội uản lý điện Cái BèTriển khai công việc thí nghiệm, sửa chữa, bảo dưỡng trung và hạ áp

Lịch cúp điện xã Tân Phú Đông

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

27/09/2025

từ 07h00 - 17h00

Mất điện một phần ấp Pháo Đài, xã Tân Phú Đông.Đội quản lý điện Tân Phú ĐôngTriển khai công việc thí nghiệm, sửa chữa, bảo dưỡng trung và hạ áp

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Cà Mau ngày 27/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Cà Mau để khán giả tiện theo dõi.

Nguyễn Nhạn
Bình luận
vtcnews.vn