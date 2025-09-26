Lịch cúp điện hôm nay ngày 27/09/2025 tại Đồng Tháp

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Đồng Tháp ngày 27/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện phường Sa Đéc

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/09/2025 từ 07h30 - 17h30 Mất điện một phần khóm Đông Giang (khu vực Cồn Giông, khu vực Cầu Ngang), phường Sa Đéc. Đội quản lý điện Sa Đéc Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện phường Thanh Hòa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/09/2025 từ 07h30 - 17h00 Mất điện một phần Khu phố 1, 2, khu phố Thanh Sơn, Thanh Hiệp, Thanh Hưng, Thanh Bình phường Thanh Hòa tỉnh Đồng Tháp. Đội quản lý điện Cai Lậy Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Tân Thuận Bình

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/09/2025 từ 07h00 - 11h30 Mất điện một phần ấp Long Thạnh, Tân Bình 2A xã Tân Thuận Bình. Đội quản lý điện Chợ Gạo Triển khai công việc thí nghiệm, sửa chữa, bảo dưỡng trung và hạ áp 27/09/2025 từ 13h30 - 17h00 Mất điện một phần ấp Tân Bính 1, Tân Phú 2, Quang Phú, xã Tân Thuận Bình. Đội quản lý điện Chợ Gạo Triển khai công việc thí nghiệm, sửa chữa, bảo dưỡng trung và hạ áp

Lịch cúp điện xã An Hữu

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/09/2025 từ 06h00 - 18h00 Mất điện một phần xã An Hữu. Đội quản lý điện Cái Bè Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Mỹ Đức Tây

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/09/2025 từ 06h00 - 18h00 Mất điện một phần xã Mỹ Đức Tây. Đội uản lý điện Cái Bè Triển khai công việc thí nghiệm, sửa chữa, bảo dưỡng trung và hạ áp

Lịch cúp điện xã Tân Phú Đông

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/09/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện một phần ấp Pháo Đài, xã Tân Phú Đông. Đội quản lý điện Tân Phú Đông Triển khai công việc thí nghiệm, sửa chữa, bảo dưỡng trung và hạ áp

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ngày 27/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

