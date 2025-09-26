  • Zalo

Lịch cúp điện hôm nay ngày 27/09/2025 tại Cà Mau

Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Cà Mau ngày 27/09/2025 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Cà Mau ngày 27/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện phường Tân Thành

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

27/09/2025

từ 08h00 - 09h00

Mất điện một phần đường Lý Thường Kiệt Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.18MW.Đội quản lý điện Tân ThànhBảo trì và sửa chữa lưới điện

27/09/2025

từ 09h00 - 11h00

Mất điện nội bộ Tòa nhà Viettel và nội bộ bảo hiểm xã hội tỉnh Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.57MW.Đội quản lý điện Tân ThànhBảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Trần Văn Thời

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

27/09/2025

từ 09h00 - 15h30

Mất điện một phần xã Trần Văn Thời.Đội quản lý điện Trần Văn ThờiBảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Đông Hải

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

27/09/2025

từ 06h00 - 16h30

Mất điện ấp Bửu 1, Bửu 2, Trường Điền xã Đông Hải.Đội quản lý điện Đông HảiBảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Hồng Dân

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

27/09/2025

từ 05h30 - 16h30

Mất điện ấp Bà Hiên, Trèm Trẹm, Xẻo Quao, Nội Ô, Kinh Xáng, Đầu Sấu Đông xã Hồng Dân.Đội quản lý điện Hồng DânBảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Thới Bình

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

27/09/2025

từ 09h00 - 13h00

Mất điện một phần ấp 1, xã Thới Bình.Đội quản lý điện Thới BìnhBảo trì và sửa chữa lưới điện

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Cà Mau ngày 27/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Cà Mau để khán giả tiện theo dõi.

Nguyễn Nhạn
