Lịch cúp điện hôm nay ngày 24/10/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 24/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Hương An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 24/10/2025 từ 08h10 - 09h40 Mất điện trạm Ngô Đức Kế. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Tách hệ thống đo đếm khách hàng, xử lý thay đầu cốt cáp xuất tuyến TBA Ngô Đức Kế 24/10/2025 từ 13h30 - 15h10 Mất điện trạm Lý Thái Tổ 1. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Xử lý thay đầu cốt cáp xuất tuyến TBA Lý Thái Tổ 1

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 24/10/2025 từ 07h30 - 11h30 Mất điện trạm Thủy Dương 7, Thượng Lâm 2, Thanh Dạ, cây xăng An Tây, Sân Golf Huế (CTCP Thiên An), Cs Đèn Đường Võ Văn Kiệt Trường THPT Thực hành sư phạm (ĐH Huế). Đội quản lý điện Hương Thủy Xử lý dây dẫn bị tổn thương vị trí 38, phát quang HLT từ vị trí 20 đến 73 lộ kép 471-473 Huế 220

Lịch cúp điện phường Hương Trà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 24/10/2025 từ 07h30 - 16h00 Mất điện trạm Tứ Phú. Đội quản lý điện Hương Trà Di dời đường dây hạ thế từ VT B3/5-B9, thu hồi cột cũ phục vụ mở rộng đường Sông Bồ

Lịch cúp điện phường Phong Thái

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 24/10/2025 từ 07h30 - 12h30 Mất điện trạm Lộc Lợi, Lộc Lợi 3, Vinh Phú, Vinh Phú 2, Vinh Phú 2, xi măng Đồng Lâm 6.1, xi măng Đồng Lâm 6.2. Đội quản lý điện Phong Điền Bọc cách điện đường dây từ vị trí 262/38/2 đến 262/38/18 ĐD liên lạc XT 477-479 Phong Điền, xử lý tiếp xúc vị trí 138/57A, TBA TC Xi măng Đồng Lâm 6 (T1) và TC Xi măng Đồng Lâm 6 (T2), thay dây vị trí 138/26, xử lý tuột dây vị trí 138/34, tuột xà vị trí 138/70, xử lý vỡ cách điện vị trí 138/71/5 XT 479 Phong Điền, phát quang hành lang tuyến trong phạm vi cắt điện

Lịch cúp điện phường Thuận An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 24/10/2025 từ 07h15 - 15h00 Mất điện trạm Thanh Lam Bồ. Đội quản lý điện Phú Vang Tách, đấu lèo VT 58B/29/3 XT 471 Dưỡng MongThay MBA Thanh Lam Bồ từ 160kVA thành 250kVA 24/10/2025 từ 07h30 - 17h00 Mất điện trạm Vinh Mỹ 12. Đội quản lý điện Phú Vang Đội quản lý điện Phú Vang 24/10/2025 từ 09h30 - 17h30 Mất điện trạm Nam Châu. Đội quản lý điện Phú Vang Tách, đấu lèo VT 58/74/1 XT 472 Diên TrụThay MBA Nam Châu từ 100kVA thành 160kVA

Lịch cúp điện xã A Lưới 2

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 24/10/2025 từ 08h00 - 11h00 Mất điện trạm Mỏ Đá Sơn Thủy. Đội quản lý điện A Lưới Thay định kỳ HTĐĐ TBA

Lịch cúp điện xã Quảng Điền

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 24/10/2025 từ 07h30 - 16h30 Mất điện trạm Phong Hải 1, Tây Thành, Phong Hải 5. Đội quản lý điện Quảng Điền Sang chuyển lưới hạ thế, thu hồi 03 cột trung hạ thế 69/42 đến 69/44 XT 476 Điền Lộc (VT A1, A2, A3 TBA Phong Hải 5). Khắc phục tồn tại bão

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 24/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.