Lịch cúp điện hôm nay ngày 24/08/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 24/08/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Hương An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 24/08/2025 từ 07h00 - 15h30 Mất điện trạm biến áp Lương Y, Cửa Trài, Viện Quân Y 268. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Thay đầu cáp ngầm ngoài trời đấu nối vào tủ RMU, thay đầu cáp ngầm tại cực MBA Viện Quân Y 268, thay AB tổng, thay TI và đấu nối hệ thống đo đếm tổng trạm Viện Quân Y 268

Lịch cúp điện xã Phú Lộc

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 24/08/2025 từ 07h00 - 17h30 Mất điện trạm biến áp bơm T4 Chân Mây. Đội quản lý điện Phú Lộc Tách/đấu lèo vị trí 19 XT 472 Cầu Hai 24/08/2025 từ 08h00 - 14h00 Mất điện trạm biến áp Kim Long Motor 5, 6, 7. Đội quản lý điện Phú Lộc Công ty Đại Hội Kéo dây AC-240 từ vị trí 01 đến vị trí 26 XT 475 Chân Mây (chung cột 477 Chân Mây) Công ty Anh Bảo Đấu nối TBA Thổ Sơn 2 (160kVA) dưới tuyến vị trí 03 XT 472 Cầu Hai

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 24/08/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.