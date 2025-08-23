Lịch cúp điện hôm nay ngày 24/08/2025 tại Đắk Lắk

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Đắk Lắk ngày 24/08/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện xã Ea Kar

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 24/08/2025 từ 12h00 - 17h00 Mất điện trạm biến áp T141K. Đội quản lý điện Ea Kar Công ty TNHH TMDV Kỹ thuật Long An Nhiên thi công cải tạo đường dây hạ áp sau TBA T141K cấp điện cho Công ty Gỗ HTC

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ngày 24/08/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Đắk Lắk để khán giả tiện theo dõi.