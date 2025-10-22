Lịch cúp điện hôm nay ngày 23/10/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 23/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 23/10/2025 từ 07h30 - 11h00 Mất điện trạm Lương Nhơn và trạm Lương Mỹ 3. Đội quản lý điện Hương Thủy Tách lèo vị trí A1 hạ thế TBA Lương Nhơn, chuyển XT A TBA Lương Nhơn qua TBA Lương Nhơn 2 (XDM) cấp 23/10/2025 từ 07h30 - 16h30 Mất điện trạm Đài phát thanh TX Hương Thủy, T1 KĐTM Đông nam Thủy An và trạm An Đông 2. Đội quản lý điện Hương Thủy Thu hồi đường dây, cột cáp ngầm từ vị trí 27 đến 27/9 nhánh rẽ TBA Đài Phát Sóng xuất tuyến 472 BX Phía Nam, thay tủ RMU tại TBA T2 TĐC An Đông, đấu nối cáp ngầm từ tủ RMU T2 TĐC An Đông đến TBA Đài Phát Sóng

Lịch cúp điện phường Hường Trà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 23/10/2025 từ 07h30 - 16h00 Mất điện trạm Tứ Hạ T6. Đội quản lý điện Hương Trà Di dời đường dây hạ thế từ VT A0 đến A8, B0 đến B8, thu hồi cột cũ phục vụ mở rộng đường Sông Bồ

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 23/10/2025 từ 06h00 - 14h00 Mất điện trạm An Tây 2, TĐC Đại Học Huế, Nguyễn Hữu Cảnh. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Dựng cột 16m giữa khoảng 16-17 và đấu nối cáp ngầm 22kV để di dời cáp ngầm từ vị trí 19-20 ĐD 22kV tuyến 481 Huế 220 phục vụ xây dựng Khu tổ hợp An Đông, tháo hạ đầu cáp ngầm tại vị trí 19 ĐD 22kV tuyến 481 Huế 220

Lịch cúp điện phường Phong Thái

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 23/10/2025 từ 07h00 - 10h00 Mất điện trạm Solar Bình Minh Huế. Đội quản lý điện Phong Điền Thí nghiệm định kỳ bộ MOF của TBA Bình Minh Huế 23/10/2025 từ 10h00 - 13h00 Mất điện trạm Solar Mặt Trời Mọc. Đội quản lý điện Phong Điền Thí nghiệm định kỳ bộ MOF của TBA Mặt trời Huế 23/10/2025 từ 13h30 - 16h30 Mất điện trạm Solar Lý Quốc Hưng. Đội quản lý điện Phong Điền Thí nghiệm định kỳ bộ MOF của TBA Lý Quốc Hưng

Lịch cúp điện phường Thuận An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 23/10/2025 từ 06h30 - 15h30 Mất điện trạm Giang Đông A, Giang Tây, Khê Xá, Lương Lộc, Lê Xá Trung, Lê Xá Tây 2, bơm Giang Tây, bơm Lê Xá Đông, bơm Nông Nghiệp Phú Lương 2, bơm Tiêu Lương Lộc. Đội quản lý điện Phú Vang Thay dây từ VT 186/74 đến 186/74/16 XT 472 Diên Trụ

Lịch cúp điện xã Quảng Điền

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 23/10/2025 từ 07h30 - 16h45 Mất điện trạm Đông Xuyên, La Văn Hạ, Phú Lương A. Đội quản lý điện Quảng Điền Thay sứ, bulong từ 105/21 đến 105/38 và nhánh rẽ đi TBA Đông Xuyên. Khắc phục tồn tại bão

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 23/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.