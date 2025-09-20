Lịch cúp điện hôm nay ngày 21/09/2025 tại Lâm Đồng

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Lâm Đồng ngày 21/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện phường Xuân Hương - Đà Lạt

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/09/2025 từ 07h00 - 16h00 Mất điện một đoạn đường Xuân Thọ, một đoạn đường Đa Thọ, Túy Sơn. Đội quản lý điện Đà Lạt Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Trà Tân

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/09/2025 từ 07h30 - 16h30 Mất điện khách hàng KCN Đông Hà, công ty TNHH Vina Sapphire, công ty TNHH INTERMAC, thôn Nam Hà, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng. Đội quản lý điện Đức Linh Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Đức Trọng

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/09/2025 từ 08h30 - 16h00 Mất điện toàn bộ khu vực thôn 17, thôn 19 và toàn bộ Khu Công Nghiệp Phú Hội, thôn P’Ré, thôn K’Nai, thôn Lạc Lâm Lạc Nghiệp thuộc xã Đức Trọng. Đội quản lý điện Đức Trọng Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Nam Ban Lâm Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 21/09/2025 từ 07h30 - 16h30 Mất điện một phần xã Nam Ban Lâm Hà (toàn bộ xã Gia Lâm cũ) và thôn Đông Hà (xã Đông Thanh cũ). Đội quản lý điện Lâm Hà Đầu tư xây dựng trung và hạ áp

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ngày 21/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Lâm Đồng để khán giả tiện theo dõi.