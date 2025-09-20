Lịch cúp điện hôm nay ngày 21/09/2025 tại Đồng Nai

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Đồng Nai ngày 21/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.
Lịch cúp điện xã Lộc Ninh
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
21/09/2025
từ 06h00 - 17h30
|Mất điện từ trụ A đến trụ 532 tuyến 475 tà Thiết thuộc trạm 110kV Lộc Ninh và các Nr đấu nối trực thuộc.
|Đội quản lý điện Lộc Ninh
|Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện xã Đồng Phú
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
21/09/2025
từ 14h00 - 14h30
|Mất điện một phần xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai.
|Đội quản lý điện Đồng Phú
|Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ngày 21/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.
Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Đồng Nai để khán giả tiện theo dõi.
