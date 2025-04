Lịch cúp điện hôm nay ngày 20/04/2025 tại Vĩnh Long

20/04/2025 từ 06h30 - 16h30

Mất điện Khóm 1, 2, 4, 6 thuộc thị Trấn Cái Nhum. Một phần ấp An Hội thuộc xã Tân An Hội và một phần xã An Phước, Chánh An, huyện Mang Thít.

Điện lực Mang Thít

Bảo trì và sửa chữa lưới điện