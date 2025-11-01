Lịch cúp điện hôm nay ngày 2/11/2025 tại Khánh Hòa

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Khánh Hòa ngày 2/11/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Nha Trang

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 02/11/2025 từ 06h00 - 15h00 Mất điện trạm T.427, trạm 427 - Tự dùng E27- 3 công tơ. Trạm T.471 - khu đô thị Venesia - Tây LH Phong và trạm T.473 - Khu ĐT Lê Hồng Phong 2. Đội quản lý điện Trung tâm Nha Trang Xử lý rò rỉ khí SF6 tại tủ RMU 483-1

Lịch cúp điện phường Ninh Hòa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 02/11/2025 từ 07h00 - 10h30 Mất điện trạm PĐ Ninh Phụng 16 và PĐ Ninh Phụng 17. Đội quản lý điện Ninh Hòa Xử lý trụ nghiêng 474NIHO_5/11/5

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ngày 2/11/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Khánh Hòa để khán giả tiện theo dõi.