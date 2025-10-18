  • Zalo

Lịch cúp điện hôm nay ngày 19/10/2025 tại Đắk Lắk

Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Đắk Lắk ngày 19/10/2025 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại tỉnh Đắk Lắk ngày 19/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện xã Quảng Phú

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

19/10/2025

từ 08h30 - 10h30

Mất điện trạm T104_472CMG_Thuế Cơ Sở 2 Tỉnh Đắk Lắk, xã Quảng Phú.Đội quản lý điện Cư M'garCông ty TNHH Phan An tháo 01 chống sét van bị hư hỏng và thay thế 01 chống sét van khác

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ngày 19/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Đắk Lắk để khán giả tiện theo dõi.

Nguyễn Nhạn
