Lịch cúp điện hôm nay ngày 19/08/2025 tại Quảng Trị

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Trị ngày 19/08/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện xã Triệu Phong

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 19/08/2025 từ 07h00 - 11h00 Mất điện trạm Phú Áng Triệu Giang. Đội quản lý điện Triệu Phong XNDV Điện lực Q.Trị chuyển dây hạ áp XTB từ VTB-9 đến B-14 XTB TBA Phú Áng (SCL 2025) Trị năm 2025 (ĐTXD 2025)

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Quảng Trị ngày 19/08/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Trị để khán giả tiện theo dõi.