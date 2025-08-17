Lịch cúp điện hôm nay ngày 18/8/2025 tại Thành phố Huế

Lịch cúp điện phường Hương Trà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/08/2025 từ 10h00 - 12h30 Mất điện trạm cây xăng Hương Hồ. Đội quản lý điện Hương Trà TNĐK TBA Cây Xăng Hương Hồ

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/08/2025 từ 06h00 - 11h30 Mất điện trạm Vỹ Dạ 1. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Thay MBA Vỹ Dạ 1(630kVA) 18/08/2025 từ 13h00 - 17h30 Mất điện trạm Cư Chánh 2. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Thay MBA Cư Chánh 2 (400kVA)

Lịch cúp điện phường Hương An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/08/2025 từ 05h30 - 06h30 Mất điện trạm Tỉnh Đội. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Thay CSV TBA Tỉnh Đội

Lịch cúp điện xã Quảng Điền

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/08/2025 từ 07h45 - 16h45 Mất điện trạm Đông Vinh 2. Đội quản lý điện Quảng Điền Thay dây hạ thế nhánh B TBA Đông Vinh 2, chuyển cáp hạ thế thay mới lên TBA

Lịch cúp điện xã Nam Đông

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/08/2025 từ 14h00 - 16h30 Mất điện trạm biến áp trạm dừng nghỉ La Sơn. Đội quản lý điện Nam Đông CBM Tier 2 TBA Dừng Nghỉ La Sơn

