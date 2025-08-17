  • Zalo

Lịch cúp điện hôm nay ngày 18/8/2025 tại Thành phố Huế

Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 18/8/2025 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 18/8/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Hương Trà

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

18/08/2025

từ 10h00 - 12h30

Mất điện trạm cây xăng Hương Hồ.Đội quản lý điện Hương Trà TNĐK TBA Cây Xăng Hương Hồ

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

18/08/2025

từ 06h00 - 11h30

Mất điện trạm Vỹ Dạ 1.Đội quản lý điện Nam Sông HươngThay MBA Vỹ Dạ 1(630kVA)

18/08/2025

từ 13h00 - 17h30

Mất điện trạm Cư Chánh 2.Đội quản lý điện Nam Sông HươngThay MBA Cư Chánh 2 (400kVA)

Lịch cúp điện phường Hương An

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

18/08/2025

từ 05h30 - 06h30

Mất điện trạm Tỉnh Đội.Đội quản lý điện Bắc Sông HươngThay CSV TBA Tỉnh Đội

Lịch cúp điện xã Quảng Điền

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

18/08/2025

từ 07h45 - 16h45

Mất điện trạm Đông Vinh 2.Đội quản lý điện Quảng ĐiềnThay dây hạ thế nhánh B TBA Đông Vinh 2, chuyển cáp hạ thế thay mới lên TBA

Lịch cúp điện xã Nam Đông

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

18/08/2025

từ 14h00 - 16h30

Mất điện trạm biến áp trạm dừng nghỉ La Sơn.Đội quản lý điện Nam ĐôngCBM Tier 2 TBA Dừng Nghỉ La Sơn

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 18/8/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.

Nguyễn Nhạn
