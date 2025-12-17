Lịch cúp điện hôm nay ngày 18/12/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 18/12/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Hương An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/12/2025 từ 08h30 - 10h30 Mất điện trạm Chi Lăng 6 (nhà hàng Bách Hỷ). Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Thay TI TBA Chi Lăng 6

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/12/2025 từ 07h30 - 09h30 Mất điện trạm bơm tăng áp Thủy Phương 5, Bàu Đa 3, Đèn Đường Thủy Châu. Đội quản lý điện Hương Thủy Đấu nối dây hạ thế sau AB tổng TBA Bàu Đa 3, thay TI định kỳ TBA Bàu Đa 3. San tải từ TBA Thủy Châu 1 qua TBA Bơm Tăng áp tại vị trí A10 TBA Thủy Châu 1, VT A6 TBA Bơm Tăng Áp

Lịch cúp điện phường Hường Trà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/12/2025 từ 08h00 - 11h00 Mất điện trạm Quê Chữ 1. Đội quản lý điện Hương Trà Thay AB nhánh hỏng, XLTX ĐD hạ thế 18/12/2025 từ 13h30 - 16h00 Mất điện trạm Đông Xuân 1. Đội quản lý điện Hương Trà Thay AB nhánh hỏng, XLTX ĐD hạ thế

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/12/2025 từ 07h30 - 16h00 Mất điện trạm Bãng Lãng 1, Bãng Lãng 2, BÃNG LÃNG 3, Châu Chữ, ĐC Bãng Lãng, Dạ Khê, Dương Phẩm 1, Dương Phẩm 2, Kim Sơn 1, Kim Sơn 2, Nguyệt Biều, Thiên An 3, Ngũ Tây 3, bơm Kim Sơn, Đường Cồn (CTCP Maypu), Lâm Nghiệp Tiền Phong, Khách sạn Anhill. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Lắp chụp cột nâng cao độ võng ĐD trung thế các vị trí 61, 67/23, 37/43/7, 37/43/7/1, 37/43/7/2 xuất tuyến 479 Huế 220

Lịch cúp điện phường Phong Thái

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/12/2025 từ 07h30 - 16h30 Mất điện trạm Hiền An, Phong Hòa, Tây, Sơn 2, Xuân Lập, Tây Sơn 4, Hiền An 2, Khu TĐC Phong Sơn, Khu TĐC Phong Xuân, nước khoáng Thanh Tân. Đội quản lý điện Phong Điền Lắp xà, kéo dây chống sét từ vị trí 175 đến 200 XT 479 Phong Điền. Lắp chụp cột, căng lại dây vị trí 206, 219 XT 471 TC An Lỗ. Xử lý tồn tại lưới điện trong phạm vi cắt điện

Lịch cúp điện phường Thuận An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/12/2025 từ 07h30 - 14h30 Mất điện trạm Phú Diên 1, Phú Diên 2, Phú Hải 2, Phú Hải 3, TBA Phú Hải 6, Phú Diên 11, Thủy Sản Kế Sung. Đội quản lý điện Phú Vang Dựng cột BTLT 14m tại vị trí 94A, lắp đặt xà sứ, kéo dây ACSR-120 từ vị trí 94 đến vị trí 95 XT 480 Huế 3, lắp đặt hệ xà và TBA Phú Hải 8 (XDM) tại vị trí 94A XT 480 Huế 3' Lắp đặt xà hạ thế, kéo dây từ vị trí A7 đến vị trí A7/4, san tải hạ thế tại các vị trí A2/8, A7, A8/3 TBA Phú Hải 2 qua TBA Phú Hải 8

Lịch cúp điện xã Chân Mây - Lăng Cô

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/12/2025 từ 08h00 - 13h00 Mất điện trạm Đá Bạc 2 (BBNT), KTĐ Đá Bạc (BBNT), Mỏ Đá Lộc Điền 2, Cây Xăng Lộc Điền, Mỏ Đá Lộc Điền, Cây Xăng Bạch Thạch, Chiếu Sáng Quốc Lộ T1. Đội quản lý điện Phú Lộc Lắp chụp cột nâng cao khoảng cách pha đất vị trí 84/17, thay dây nớp sứ từ VT VT 84/04 đến 84/16 XT 472 TC Phú Lộc

Lịch cúp điện xã Quảng Điền

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/12/2025 từ 07h50 - 10h05 Mất điện trạm Quảng Công 2. Đội quản lý điện Quảng Điền Thay khóa néo cuối cáp hạ thế cột A8, A10 TBA Quảng Công 2 18/12/2025 từ 10h15 - 11h30 Mất điện trạm Quảng Công 5. Đội quản lý điện Quảng Điền Thay khóa néo cuối cáp hạ thế cột A/14 TBA Quảng Công 5 18/12/2025 từ 13h10 - 16h05 Mất điện trạm Quảng Công 3, Quảng Công 9. Đội quản lý điện Quảng Điền Thay khóa néo cuối cáp hạ thế cột B3/8, B3/8/2, B3/8/3, thay đầu cốt nhánh B TBA Quảng Công 3

