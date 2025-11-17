Lịch cúp điện hôm nay ngày 18/11/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 18/11/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/11/2025 từ 07h30 - 11h30 Mất điện trạm Tô Đà 3, chiếu sáng tỉnh Lộ 18. Đội quản lý điện Hương Thủy Thay sứ VT 32 XT 474 lộ kép 472-474 Phú Bài, phát quang HLT từ VT 08 đến 45 lộ kép 472-474 Phú Bài, xử lý cột hạ thế vị trí A10 mất an toàn

Lịch cúp điện phường Hương An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/11/2025 từ 07h00 - 13h40 Mất điện trạm Canh Nông 3. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Ghép ngăn tủ 431-3 RMU Dép ThêuTháo thay MBA Canh Nông 3 đợi lắng dầu MBA 18/11/2025 từ 07h20 - 15h00 Mất điện trạm Hương Vinh 1, Hương Vinh 5. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Căng, chuyển đường dây hạ thế từ cột cũ sang cột mới cá vị trí B1, B2, A7 TBA Hương Vinh 1. Lắp xà chuyển dây hạ thế ra khỏi nhà khách hàng khoảng cột B3/1 đến B3/2 thuộc TBA Hương Vinh 1. Cân pha sang tải TBA Hương Vinh 1.

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 18/11/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.