Lịch cúp điện hôm nay ngày 18/10/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 18/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/10/2025 từ 07h00 - 10h30 Mất điện trạm khách sạn Khải Hoàn. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Di dời cột hạ thế AC1 TBA KS Khải Hoàn theo phản ánh khách hàng

Lịch cúp điện phường Hương An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/10/2025 từ 06h00 - 15h00 Mất điện trạm Trần Hưng Đạo 2. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Thay MBA, thay AB tổng, AB nhánh và thanh cái hạ thế, tăng cường cáp tổng TBA Trần Hưng Đạo 2 18/10/2025 từ 11h30 - 13h30 Mất điện trạm Nguyễn Danh. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Thay TI TBA Nguyễn Danh

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/10/2025 từ 06h30 - 17h30 Mất điện trạm bê tông Thủy Phương (Wisenco), Kho 890, Trường Trung Cấp Nghề 23 BQP, Trung Đoàn Bộ Binh 6, Thành Phát (TMDV&ĐTXD), Thao Trường Phú Bài, Rửa Xe Đường Tránh, Nhà Công Vụ Kho 890, Chiếu Sáng Đường Tránh 1, KĐC Thủy Châu, Cây Xăng Xanh Pôn, Nhựa Thế Phương. Đội quản lý điện Hương Thủy Lắp xà, kéo dây chống sét từ VT 122 đến 156, thay cột các vị trí 137, 141 lộ kép XT 471-473 Huế 220

Lịch cúp điện phường Hương Trà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/10/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện trạm Bồn Phổ 1, La Chữ 2, Quê Chữ 2, UBND phường Hương An, Bồn Phổ 2, La Chữ 4, Quê Chữ 3, Bồn Phổ 3, Cao Văn Khánh, Trường Thi. Đội quản lý điện Hương Trà Kéo dây chống sét từ VT 19/23/2 đến 19/23/44 XT 472 Huế 2 Xử lý tồn tại ĐD nhánh rẽ La Chữ-Bồn Phổ XT 472 Huế 2

Lịch cúp điện xã Quảng Điền

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/10/2025 từ 07h30 - 15h00 Mất điện trạm Điền Lộc 1, Điền Lộc 10, bơm Mỹ Phú, bơm Phong Chương 2. Đội quản lý điện Quảng Điền Thay bulong, colie, sứ từ VT 47/13 đến TBA Bơm Mỹ Phú

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 18/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.