  • Zalo

Lịch cúp điện hôm nay ngày 18/10/2025 tại Thành phố Huế

Cần biếtThứ Sáu, 17/10/2025 15:55:53 +07:00Google News

Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 18/10/2025 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện hôm nay ngày 18/10/2025 tại Thành phố Huế

Lịch cúp điện hôm nay ngày 18/10/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 18/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

18/10/2025

từ 07h00 - 10h30

Mất điện trạm khách sạn Khải Hoàn.Đội quản lý điện Nam Sông HươngDi dời cột hạ thế AC1 TBA KS Khải Hoàn theo phản ánh khách hàng

Lịch cúp điện phường Hương An

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

18/10/2025

từ 06h00 - 15h00

Mất điện trạm Trần Hưng Đạo 2.Đội quản lý điện Bắc Sông HươngThay MBA, thay AB tổng, AB nhánh và thanh cái hạ thế, tăng cường cáp tổng TBA Trần Hưng Đạo 2

18/10/2025

từ 11h30 - 13h30

Mất điện trạm Nguyễn Danh.Đội quản lý điện Bắc Sông HươngThay TI TBA Nguyễn Danh

Lịch cúp điện phường Phú Bài

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

18/10/2025

từ 06h30 - 17h30

Mất điện trạm bê tông Thủy Phương (Wisenco), Kho 890, Trường Trung Cấp Nghề 23 BQP, Trung Đoàn Bộ Binh 6, Thành Phát (TMDV&ĐTXD), Thao Trường Phú Bài, Rửa Xe Đường Tránh, Nhà Công Vụ Kho 890, Chiếu Sáng Đường Tránh 1, KĐC Thủy Châu, Cây Xăng Xanh Pôn, Nhựa Thế Phương.Đội quản lý điện Hương ThủyLắp xà, kéo dây chống sét từ VT 122 đến 156, thay cột các vị trí 137, 141 lộ kép XT 471-473 Huế 220

Lịch cúp điện phường Hương Trà

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

18/10/2025

từ 07h00 - 17h00

Mất điện trạm Bồn Phổ 1, La Chữ 2, Quê Chữ 2, UBND phường Hương An, Bồn Phổ 2, La Chữ 4, Quê Chữ 3, Bồn Phổ 3, Cao Văn Khánh, Trường Thi.Đội quản lý điện Hương TràKéo dây chống sét từ VT 19/23/2 đến 19/23/44 XT 472 Huế 2 Xử lý tồn tại ĐD nhánh rẽ La Chữ-Bồn Phổ XT 472 Huế 2

Lịch cúp điện xã Quảng Điền

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

18/10/2025

từ 07h30 - 15h00

Mất điện trạm Điền Lộc 1, Điền Lộc 10, bơm Mỹ Phú, bơm Phong Chương 2.Đội quản lý điện Quảng ĐiềnThay bulong, colie, sứ từ VT 47/13 đến TBA Bơm Mỹ Phú

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 18/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.

Nguyễn Nhạn
Bình luận
vtcnews.vn