Lịch cúp điện hôm nay ngày 18/09/2025 tại Thành phố Huế

Thứ Tư, 17/09/2025 15:40:20 +07:00

Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 18/09/2025 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 18/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Hương Trà

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

18/09/2025

từ 07h30 - 15h30

Mất điện trạm Phú Ốc 1.Đội quản lý điện Hương TràDựng cột, lắp đặt xà sứ, sang dây qua cột mới tại vị trí 8/14, 8/15 XT 480 Huế 2, thu hồi cột cũThay dây từ VT B1 đến B6 TBA Phú Ốc 1

Lịch cúp điện phường Phú Bài

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

18/09/2025

từ 07h30 - 14h30

Mất điện trạm An Lại (BBNT), Nam Phổ Cần (BBNT).Đội quản lý điện Hương ThủyThay MBA Nam Phổ Cần bằng MBA 250kVA

18/09/2025

từ 08h30 - 14h30

Mất điện trạm Thủy Châu 4.Đội quản lý điện Hương ThủyThay MBA Thủy Châu 4 bằng MBA 180kVA, xử lý lưới điện hạ thế mất an toàn vị trí A5/1 đến A5/2 TBA Thủy Châu 4

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

18/09/2025

từ 07h30 - 09h00

Mất điện trạm ĐC Trường Bia.Đội quản lý điện Nam Sông HươngHạ cáp hạ thế TBA ĐC Trường Bia tại vị trí A3 phục vụ lắp DCL đi TBA TMDV Vĩnh Hoàng

Lịch cúp điện phường Phong Thái

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

18/09/2025

từ 08h00 - 10h00

Mất điện trạm Trang Trại Quảng Thái.Đội quản lý điện Phong ĐiềnXử lý tiếp xúc vị trí A1 XT A TBA Trang trại Quảng Thái

18/09/2025

từ 14h00 - 16h00

Mất điện trạm Ủy Ban Phong Hiền.Đội quản lý điện Phong ĐiềnXử lý tiếp xúc MBA tại TBA UB xã Phong Hiền

Lịch cúp điện phường Thuận An

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

18/09/2025

từ 07h15 - 15h00

Mất điện trạm Thanh Lam Bồ.Đội quản lý điện Phú VangTách lèo VT 58B/29/3 XT 471 Dưỡng MongThay MBA Thanh Lam Bồ từ 160kVA thành 250kVAĐấu lèo VT 58B/29/3 XT 471 Dưỡng Mong

18/09/2025

từ 07h30 - 17h00

Mất điện trạm Vinh Mỹ 2.Đội quản lý điện Phú VangThay MBA Vinh Mỹ 12 từ 250kVA thành 100kVA

18/09/2025

từ 09h30 - 17h30

Mất điện trạm Nam Châu.Đội quản lý điện Phú VangTách lèo VT 58/74/1 XT 472 Diên TrụThay MBA Nam Châu từ 100kVA thành 160kVAĐấu lèo VT 58/74/1 XT 472 Diên Trụ

Lịch cúp điện xã Khe Tre

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

18/09/2025

từ 07h30 - 11h00

Mất điện trạm Bệnh Viện Nam Đông, Hương Hoà 1, K4 Hương Phú, Tiền Phong, Hương Hòa 6.Đội quản lý điện Nam ĐôngThay cột, lắp xà vị trí 01 và thay dây AC-70 thành ACSR-70 từ thanh cái C42 TG Nam Đông đến vị trí 03 thuộc XT 472 TG Nam ĐôngThay FCO T2 TG Nam Đông thành DCL đơn pha

Lịch cúp điện xã Quảng Điền

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

18/09/2025

từ 07h30 - 15h45

Mất điện trạm Quảng Thái 6.Đội quản lý điện Quảng ĐiềnThay MBA, tủ hạ thế, thay cáp tổng, TI và phụ kiện TBA Quảng Thái 6

18/09/2025

từ 09h30 - 11h30

Mất điện trạm Chợ Quảng Thành, Quảng Điền 3, Thanh Hà, Tây Thành.Đội quản lý điện Quảng ĐiềnSang tải TBA Quảng Điền 3 và TBA Bắc Phước 3

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 18/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.

Nguyễn Nhạn
