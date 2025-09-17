Lịch cúp điện hôm nay ngày 18/09/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 18/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Hương Trà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/09/2025 từ 07h30 - 15h30 Mất điện trạm Phú Ốc 1. Đội quản lý điện Hương Trà Dựng cột, lắp đặt xà sứ, sang dây qua cột mới tại vị trí 8/14, 8/15 XT 480 Huế 2, thu hồi cột cũThay dây từ VT B1 đến B6 TBA Phú Ốc 1

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/09/2025 từ 07h30 - 14h30 Mất điện trạm An Lại (BBNT), Nam Phổ Cần (BBNT). Đội quản lý điện Hương Thủy Thay MBA Nam Phổ Cần bằng MBA 250kVA 18/09/2025 từ 08h30 - 14h30 Mất điện trạm Thủy Châu 4. Đội quản lý điện Hương Thủy Thay MBA Thủy Châu 4 bằng MBA 180kVA, xử lý lưới điện hạ thế mất an toàn vị trí A5/1 đến A5/2 TBA Thủy Châu 4

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/09/2025 từ 07h30 - 09h00 Mất điện trạm ĐC Trường Bia. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Hạ cáp hạ thế TBA ĐC Trường Bia tại vị trí A3 phục vụ lắp DCL đi TBA TMDV Vĩnh Hoàng

Lịch cúp điện phường Phong Thái

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/09/2025 từ 08h00 - 10h00 Mất điện trạm Trang Trại Quảng Thái. Đội quản lý điện Phong Điền Xử lý tiếp xúc vị trí A1 XT A TBA Trang trại Quảng Thái 18/09/2025 từ 14h00 - 16h00 Mất điện trạm Ủy Ban Phong Hiền. Đội quản lý điện Phong Điền Xử lý tiếp xúc MBA tại TBA UB xã Phong Hiền

Lịch cúp điện phường Thuận An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/09/2025 từ 07h15 - 15h00 Mất điện trạm Thanh Lam Bồ. Đội quản lý điện Phú Vang Tách lèo VT 58B/29/3 XT 471 Dưỡng MongThay MBA Thanh Lam Bồ từ 160kVA thành 250kVAĐấu lèo VT 58B/29/3 XT 471 Dưỡng Mong 18/09/2025 từ 07h30 - 17h00 Mất điện trạm Vinh Mỹ 2. Đội quản lý điện Phú Vang Thay MBA Vinh Mỹ 12 từ 250kVA thành 100kVA 18/09/2025 từ 09h30 - 17h30 Mất điện trạm Nam Châu. Đội quản lý điện Phú Vang Tách lèo VT 58/74/1 XT 472 Diên TrụThay MBA Nam Châu từ 100kVA thành 160kVAĐấu lèo VT 58/74/1 XT 472 Diên Trụ

Lịch cúp điện xã Khe Tre

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/09/2025 từ 07h30 - 11h00 Mất điện trạm Bệnh Viện Nam Đông, Hương Hoà 1, K4 Hương Phú, Tiền Phong, Hương Hòa 6. Đội quản lý điện Nam Đông Thay cột, lắp xà vị trí 01 và thay dây AC-70 thành ACSR-70 từ thanh cái C42 TG Nam Đông đến vị trí 03 thuộc XT 472 TG Nam ĐôngThay FCO T2 TG Nam Đông thành DCL đơn pha

Lịch cúp điện xã Quảng Điền

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/09/2025 từ 07h30 - 15h45 Mất điện trạm Quảng Thái 6. Đội quản lý điện Quảng Điền Thay MBA, tủ hạ thế, thay cáp tổng, TI và phụ kiện TBA Quảng Thái 6 18/09/2025 từ 09h30 - 11h30 Mất điện trạm Chợ Quảng Thành, Quảng Điền 3, Thanh Hà, Tây Thành. Đội quản lý điện Quảng Điền Sang tải TBA Quảng Điền 3 và TBA Bắc Phước 3

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 18/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.