Lịch cúp điện hôm nay ngày 17/8/2025 tại Thành phố Huế

Lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 17/8/2025

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 17/08/2025 từ 05h30 - 09h00 Mất điện trạm biến áp Chi cục Thuế Thành phố Huế. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Đấu nối xuất tuyến hạ thế và san qua cột mới B3/3 hạ thế TBA Chi cục Thuế Thành phố Huế 17/08/2025 từ 09h30 - 11h30 Mất điện trạm biến áp Phan Chu Trinh 4. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Đấu nối xuất tuyến hạ thế và san qua cột mới A1/2 hạ thế TBA Phan Chu Trinh 4 17/08/2025 từ 14h00 - 15h30 Mất điện trạm biến áp Trần Phú 1. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Bổ sung cáp xuất tuyến C hạ thế TBA Trần Phú 1

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 17/8/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Thông tin về lịch cắt điện tại Thành phố Huế