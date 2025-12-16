  • Zalo

Lịch cúp điện hôm nay ngày 17/12/2025 tại Thành phố Huế

Cần biếtThứ Ba, 16/12/2025 08:19:27 +07:00Google News

Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 17/12/2025 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện hôm nay ngày 17/12/2025 tại Thành phố Huế

Lịch cúp điện hôm nay ngày 17/12/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 17/12/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Thuận An

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

17/12/2025

từ 07h30 - 12h30

Mất điện trạm Phú Hải 4, tôm Phú Hải.Đội quản lý điện Phú VangLắp đặt xà sứ, kéo căng dây, lấy độ võng dây từ vị trí 80/6 đến vị trí 80/7 XT 480 Huế 3

17/12/2025

từ 13h00 - 15h00

Mất điện trạm Phú Hải 1.Đội quản lý điện Phú VangĐấu nối san tải hạ thế tại vị trí A4/4-1/1 và vị trí A4/4-2/1-1/4 TBA Phú Hải 1 phục vụ nghiệm thu TBA Phú Hải 7

Lịch cúp điện phường Phú Bài

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

17/12/2025

từ 07h30 - 13h30

Mất điện trạm An Khánh 3.Đội quản lý điện Hương ThủyThay MBA An Khánh 3 bằng MBA 180kVA

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 17/12/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.

Nguyễn Nhạn
Bình luận
vtcnews.vn