Lịch cúp điện hôm nay ngày 16/12/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 16/12/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 16/12/2025 từ 06h30 - 17h30 Mất điện trạm Bê Tông Thủy Phương (Wisenco), Kho 890, Trường TC Nghề 23 BQP, Trung Đoàn Bộ Binh 6, Thành Phát (TMDV&ĐTXD), Thao Trường Phú Bài, Rửa Xe Đường Tránh, Nhà Công Vụ Kho 890, Chiếu Sáng Đường Tránh 1, KĐC Thủy Châu, Cây Xăng Xanh Pôn, Nhựa Thế Phương. Đội quản lý điện Hương Thủy Xử lý tuột giáp níu vị trí 150 lộ kép xuất tuyến 471-473 Huế 220. Xử lý dây bị tổn thương vị trí 102 xuất tuyến 473 Huế 220 lộ kép 471-473 Huế 220

Lịch cúp điện xã Chân Mây - Lăng Cô

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 16/12/2025 từ 08h00 - 14h00 Mất điện trạm nhà máy lọc nước Lộc An. Đội quản lý điện Phú Lộc Chỉnh cột nghiêng, căng lại dây lấy độ võng khoảng cột vượt sông từ vị trí 15/222/30/9 đến 15/222/30/10 XT 473 La Sơn

Lịch cúp điện xã A Lưới 2

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 16/12/2025 từ 09h00 - 10h00 Mất điện trạm Hương Sơn. Đội quản lý điện A Lưới Thay hệ thống đo đếm cháy hỏng

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 16/12/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.