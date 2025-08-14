  • Zalo

Lịch cúp điện hôm nay ngày 15/8/2025 tại Thành phố Huế

Cần biếtThứ Năm, 14/08/2025 17:27:41 +07:00Google News

Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 15/8/2025 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện hôm nay ngày 15/8/2025 tại Thành phố Huế

Lịch cúp điện hôm nay ngày 15/8/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 15/8/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Hương An

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

15/08/2025

từ 06h10 - 13h30

Mất điện trạm biến áp TiTan.Đội quản lý điện Bắc Sông HươngTách và đấu lèo 22kV xuống 03 FCO TBA Ti Tan phục vụ Thay MBA Ti Tan

Lịch cúp điện phường Phong Điền

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

15/08/2025

từ 07h30 - 09h30

Mất điện trạm biến áp Công Nghệ Xanh Phú Quảng Điền.Đội quản lý điện Phong ĐiềnBảo trí bảo dưỡng, kiểm định MOF, MBA và thiết bị tại TBA CNX Phú Quảng Điền

Lịch cúp điện xã Quảng Điền

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

15/08/2025

từ 08h00 - 14h40

Mất điện trạm biến áp Chợ Quảng Phú.Đội quản lý điện Quảng ĐiềnThay MBA, cáp tổng và phụ kiện tại TBA Chợ Quảng Phú

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 15/8/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.

Nguyễn Nhạn
Bình luận
vtcnews.vn