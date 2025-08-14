Lịch cúp điện hôm nay ngày 15/8/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 15/8/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Hương An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/08/2025 từ 06h10 - 13h30 Mất điện trạm biến áp TiTan. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Tách và đấu lèo 22kV xuống 03 FCO TBA Ti Tan phục vụ Thay MBA Ti Tan

Lịch cúp điện phường Phong Điền

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/08/2025 từ 07h30 - 09h30 Mất điện trạm biến áp Công Nghệ Xanh Phú Quảng Điền. Đội quản lý điện Phong Điền Bảo trí bảo dưỡng, kiểm định MOF, MBA và thiết bị tại TBA CNX Phú Quảng Điền

Lịch cúp điện xã Quảng Điền

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/08/2025 từ 08h00 - 14h40 Mất điện trạm biến áp Chợ Quảng Phú. Đội quản lý điện Quảng Điền Thay MBA, cáp tổng và phụ kiện tại TBA Chợ Quảng Phú

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 15/8/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.