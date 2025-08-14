Lịch cúp điện hôm nay ngày 15/8/2025 tại Đắk Nông

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Đắk Nông ngày 15/8/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện xã Quảng Tín

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/08/2025 từ 08h00 - 14h00 Mất điện trạm T6010 thôn Đoàn Kết. Trạm T18 san tải cho T604. Trạm T61 san tải T604 Đăk Ru. Trạm cấp điện thôn Đoàn Kết Đăk Ru. Trạm T362 Vị T trụ 378/57A/57B Tân Phú Đắk Ru. Trạm T363 Vị T trụ 378/14/4a/4b Tân Bình Đắk Ru. Trạm T366 Vị T trụ 378/14/26/41 Tân Tiến Đắk Ru. Trạm T604 Thôn Đoàn Kết Xã Đăk Ru. Đội quản lý điện Đăk R'lấp [ĐX] Cô lập ĐD472ĐRL (sau DCL400-10) để Đội Quản lý điện Đăk RLấp xử lý vặn xà , cột nghiêng, gia cố móng cột do thiên tai gây ra tại cột 3/11/4, bảo dưỡng đường dây trung áp và TBA tại khoảng cột 3/11/4-3/11/122(ĐD472ĐRL) và các nhánh rẽ .

Lịch cúp điện xã Đăk Song

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/08/2025 từ 07h30 - 15h30 Mất điện trạm T71 Thuận Hạnh (San Tải T339). Đội quản lý điện Đăk Song Công ty TNHH MTV M&E miền Trung thi công nâng dung lượng TBA T71(ĐD473ĐSO) từ 50kVA lên 100kVA công trình: Chống quá tải lưới điện huyện Đắk Song năm 2025 15/08/2025 từ 07h30 - 15h30 Mất điện trạm T072 thôn Thuận Trung, xã Thuận Hạnh. Đội quản lý điện Đăk Song Công ty TNHH MTV M&E miền Trung thi công nâng dung lượng TBA T72(ĐD473ĐSO) từ 50kVA lên 100kVA công trình: Chống quá tải lưới điện huyện Đắk Song năm 2025 15/08/2025 từ 07h30 - 15h30 Mất điện trạm T167, T168. Đội quản lý điện Đăk Song [ KH] Cô lập ĐD473ĐSO(sau DCL400-30) Để Đội Quản lý điện Đăk Song vệ sinh, bảo dưỡng đường dây trung áp và TBA từ trụ 430/11/95/2 đến trụ 430/11/95/5; từ trụ 430/11/95/2/1 đến trụ 430/11/95/2/2; từ trụ 430/11/95/3/1 đến trụ 430/11/95/3/2; từ trụ 430/11/95/4/1 đến trụ 430/11/95/4/2; từ trụ 430/11/95/5/1 đến trụ 430/11/95/5/2(ĐD475ĐSO) và thay hệ thống đo đếm định kỳ các TBA T164(ĐD473ĐSO), TBA T166(ĐD473ĐSO), TBA T167(ĐD473ĐSO)

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ngày 15/8/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

