Lịch cúp điện hôm nay ngày 15/12/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 15/12/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Thuận An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/12/2025 từ 10h00 - 11h30 Mất điện trạm Ngọc Anh 2. Đội quản lý điện Phú Vang Đấu san tải hạ thế từ TBA Ngọc Anh 2 qua TBA Phú Mỹ 11 (XDM) tại vị trí A10 thuộc TBA Ngọc Anh 2 phục vụ nghiệm thu TBA Phú Mỹ 11

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/12/2025 từ 06h30 - 11h45 Mất điện trạm Thủy Vân 6. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Lắp đặt vật tư phụ kiện, kéo căng dây lấy độ võng dây AVC70 từ vị trí 67/5 (TBA Thủy Vân 6) đến vị trí 67/6 xây dựng mới đấu nối đường dây đi TBA Phú Mỹ 11 xây dựng mới tại vị trí 67/5 XT 481 Huế 220

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/12/2025 từ 06h30 - 17h30 Mất điện trạm bơm Thủy Phù 4, bơm Vinh Thái, Thủy Phù 3, Tân Khai, bơm Thủy Phù 1. Đội quản lý điện Hương Thủy Thay dây nhánh rẽ Bơm Vinh Thái xuất tuyến 474 Phú BàiThay MBA Bơm Thủy Phù 1 bằng MBA 400kVA

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 15/12/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.