Lịch cúp điện hôm nay ngày 15/10/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 15/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/10/2025 từ 06h30 - 15h00 Mất điện trạm Châu Sơn. Đội quản lý điện Hương Thủy Thay MBA Châu Sơn bằng MBA 400kVA, xử lý cột hạ thế nghiêng mất an toàn vị trí B10 TBA Châu Sơn 15/10/2025 từ 07h30 - 14h30 Mất điện trạm Thủy Dương 5. Đội quản lý điện Hương Thủy Thay MBA Thủy Dương 5 bằng MBA 250kVA, xử lý cột nghiêng mất an toàn vị tri A1 hạ thế TBA Thủy Dương 5 theo phản ánh HueS

Lịch cúp điện xã Quảng Điền

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/10/2025 từ 09h00 - 16h15 Mất điện trạm Đức Nhuận, Bác Vọng, Nghĩa Lộ, Xuân Tuỳ 1, Xuân Tuỳ 2, Nghĩa Lộ 2. Đội quản lý điện Quảng Điền Thay sứ, bulong từ 73/23 đến 73/43 và nhánh rẽ đi trạm Bát vọng; Khắc phục tồn tại bão số 10

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 15/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.