Lịch cúp điện hôm nay ngày 15/09/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 15/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/09/2025 từ 07h30 - 16h30 Mất điện trạm Phú Sơn 1, Phú Sơn 2, Tân Lập, Định Cư Phú Sơn (T2), 468 - Phú Sơn, Thành Phát (TMDV&ĐTXD), Đài Hóa Thân (TCT CP Hợp Lực), Nhà Công Vụ Kho 890, Xử Lý Rác Thải Phú Sơn, Bơm Xử Lý Rác Phú Sơn, Tự dùng NMR Phú Sơn. Đội quản lý điện Hương Thủy Kéo dây chống sét từ vị trí 165/8 đến 165/52 nhánh rẽ Phú Sơn XT 478 Phú Bài 15/09/2025 từ 07h30 - 16h30 Mất điện trạm cây xăng Xanh Pôn, Nhựa Thế Phương. Đội quản lý điện Hương Thủy Căng lại dây khoảng cột 52-53 và 52-52/1 XT 484 Huế 1

Lịch cúp điện phường Hương An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/09/2025 từ 07h00 - 15h30 Mất điện trạm Tây An 1, Tây An 4. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Thay FCO 478-7/29/4 Tây An 1,4 bằng DCL và thay MBA Tây An 4

Lịch cúp điện xã Khe Tre

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/09/2025 từ 07h30 - 12h00 Mất điện trạm T6 Thượng Nhật. Đội quản lý điện Nam Đông Thay thế dây dẫn xuống cấp AC-50 mm2 bằng dây AC-XLPE-50mm2 từ vị trí 96/1 đến vị trí 96/3 Thượng Nhật thuộc xuất tuyến 473 TG Nam Đông

Lịch cúp điện xã Chân Mây - Lăng Cô

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/09/2025 từ 07h30 - 17h00 Mất điện trạm Cầu Đá. Đội quản lý điện Phú Lộc Lắp xà, kéo dây chống sét từ vị trí 01 đến vị trí 19 XT 476 Cầu Hai

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 15/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.