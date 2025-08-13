Lịch cúp điện hôm nay ngày 14/8/2025 tại Đắk Nông

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Đắk Nông ngày 14/8/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện xã Đắk Song

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/08/2025 từ 07h30 - 15h30 Mất điện trạm T130 (Sang tải T888). Đội quản lý điện Đăk Song Công ty TNHH MTV M&E miền Trung thi công nâng dung lượng TBA T130(ĐD473ĐSO) từ 100kVA lên 160kVA công trình: Chống quá tải lưới điện xã Đắk Song năm 2025 14/08/2025 từ 07h30 - 15h30 Mất điện trạm T550 Thôn 8 Thuận Hà. Đội quản lý điện Đăk Song Công ty TNHH MTV M&E miền Trung thi công nâng dung lượng TBA T550(ĐD473ĐSO) từ 100kVA lên (100+100)kVA công trình: Chống quá tải lưới điện xã Đắk Song năm 2025 14/08/2025 từ 07h30 - 15h30 Mất điện trạm T173, T174, T175, T176 Đội quản lý điện Đăk Song [KH] Cô Lập ĐD473ĐSO (sau DCL400-32) để Đội Quản lý điện Đăk Song vệ sinh, bảo dưỡng đường dây trung áp và TBA từ trụ 306/81/2 đến trụ 306/81/8; từ trụ 306/81/5/1 đến trụ 306/81/5/2; từ trụ 306/81/6/1 đến trụ 306/81/6/2; từ trụ 306/81/7/1 đến trụ 306/81/7/2; từ trụ 306/81/8/1 đến trụ 306/81/8/2(ĐD475ĐSO) và thay hệ thống đo đếm định kỳ các TBA T175(ĐD473ĐSO), TBA T176(ĐD473ĐSO).

Lịch cúp điện xã Tuy Đức

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/08/2025 từ 08h00 - 15h00 Mất điện trạm đội 8 Trung đoàn 720. Đội quản lý điện Đăk R'lấp Công ty CP CT Việt Nguyên thi công nâng dung lượng MBA, thay tủ điện hạ áp, cải tạo thay dây hạ áp AV-4x50mm2 bằng dây ABC 4x120mm2 từ trụ TBA đến trụ A-6; trụ TBA đến trụ 254(ĐD472ĐRL), thu hồi MBA, thu hồi tủ điện hạ áp, thu hồi dây AV-4x50mm2 lưới hạ áp thuộc TBA T466(ĐD472ĐRL)

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ngày 14/8/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác về lịch cắt điện tại Đắk Nông để khán giả tiện theo dõi.