  • Zalo

Lịch cúp điện hôm nay ngày 14/11/2025 tại Vĩnh Long

Cần biếtThứ Sáu, 14/11/2025 19:46:46 +07:00Google News

Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Vĩnh Long ngày 14/11/2025 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện hôm nay ngày 14/11/2025 tại Vĩnh Long

Lịch cúp điện hôm nay ngày 14/11/2025 tại Vĩnh Long

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Vĩnh Long ngày 14/11/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện phường Phú Tân

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

14/11/2025

từ 08h00 - 17h00

Mất điện một phần tổ 13, 14, 16 khu phố 1 và một phần tổ 19, 20, 21 khu phố Phú Hữu, phường Phú Tân.Đội quản lý điện Bến TreThực hiện việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện phường An Hội

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

14/11/2025

từ 07h00 - 17h00

Mất điện một phần tổ 10, 14 khu phố Phú Nhuận 1 và một phần tổ 10B, 15 khu phố Phú Nhuận 2, phường An Hội.Đội quản lý điện Bến TreBảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện phường Phú Khương

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

14/11/2025

từ 07h00 - 17h00

Mất điện đường An Dương Vương từ Đình ấp 4 Nhơn Thạnh (cũ) đến Cầu Cá Trê, phường Phú Khương.Đội quản lý điện Bến TreBảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Mỏ Cày

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

14/11/2025

từ 08h00 - 17h00

Mất điện một phần ấp Hội Thành, xã Mỏ Cày.

Đội quản lý điện Mỏ Cày

Thực hiện việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Phú Túc

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

14/11/2025

từ 08h00 - 17h00

Mất điện ấp Phú Hòa, xã Phú Túc và ấp Phước Thạnh 2, xã Tiên Thủy.Đội quản lý điện Phú TúcThực hiện việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Tân Hào

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

14/11/2025

từ 08h00 - 10h00

Mất điện tổ 5 ấp Hưng Bình B, xã Tân Hào.Đội quản lý điện Giồng TrômThực hiện việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Hưng Nhượng

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

14/11/2025

từ 10h30 - 14h30

Mất điện tổ 11, 12, 13 ấp Hưng Lễ, xã Hưng Nhượng.Đội quản lý điện Giồng TrômThực hiện việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

14/11/2025

từ 15h00 - 17h00

Mất điện tổ 14 ấp Hưng Nghĩa 2, xã Hưng Nhượng. Đội quản lý điện Giồng TrômThực hiện việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Châu Hòa

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

14/11/2025

từ 06h30 - 17h00

Mất điện một phần ấp Đồng Nhơn, xã Châu Hòa.Đội quản lý điện Giồng TrômThực hiện việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Phước Mỹ Trung

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

14/11/2025

từ 08h00 - 12h00

Mất điện tổ 9, 10, 11 ấp Tân Thuận Trong, xã Phước Mỹ Trung.Đội quản lý điện Phước Mỹ TrungThực hiện việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Ngũ Lạc

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

14/11/2025

từ 08h00 - 13h00

Mất điện một phần ấp Đường Liếu, xã Ngũ Lạc.Đội quản lý điện Ngũ LạcThực hiện việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

14/11/2025

từ 08h30 - 15h00

Mất điện một phần ấp Mé Láng, xã Ngũ Lạc.Đội quản lý điện Ngũ LạcThực hiện việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ngày 14/11/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Vĩnh Long để khán giả tiện theo dõi.

Nguyễn Nhạn
Bình luận
vtcnews.vn