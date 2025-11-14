Lịch cúp điện hôm nay ngày 14/11/2025 tại Đồng Nai

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Đồng Nai ngày 14/11/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện phường Đồng Xoài

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/11/2025 từ 07h30 - 16h00 Mất điện từ trụ 13 đến 63 và từ 39 đến trụ 39/21 NR Cam Con trụ 46A/200B tuyến 475 Đồng Xoài - Tân Thành thuộc TBA 110kV Đồng Xoài. Đội quản lý điện Đồng Xoài Thực hiện việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện phường Chơn Thành

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/11/2025 từ 07h30 - 16h30 Mất điện một phần khu phố Hiếu Cảm, phường Chơn Thành và một phần khu phố Minh Long 5, 6 phường Minh Hưng. Đội quản lý điện Chơn Thành Thực hiện việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Long Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 14/11/2025 từ 07h30 - 09h30 Mất điện một phần thôn 11, xã Long Hà, tỉnh Đồng Nai. Đội quản lý điện Phú Riềng Thực hiện việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp 14/11/2025 từ 09h30 - 11h30 Mất điện một phần thôn 7, xã Long Hà, tỉnh Đồng Nai. Đội quản lý điện Phú Riềng Thực hiện việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp 14/11/2025 từ 11h00 - 15h00 Mất điện một phần thôn 7, xã Long Hà, tỉnh Đồng Nai. Đội quản lý điện Phú Riềng Thực hiện việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ngày 14/11/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Đồng Nai để khán giả tiện theo dõi.