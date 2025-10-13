Lịch cúp điện hôm nay ngày 14/10/2025 tại Khánh Hòa

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Khánh Hòa ngày 14/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.
Lịch cúp điện phường Ninh Chử
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
14/10/2025
từ 07h30 - 11h30
|Mất điện trạm MT. Trường Sơn.
|Đội quản lý điện Ninh Hải
|Sửa chữa lưới điện
14/10/2025
từ 13h30 - 17h00
|Mất điện trạm Long Thuận 18.
|Đội quản lý điện Ninh Hải
|Sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện phường Đô Vinh
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
14/10/2025
từ 07h00 - 16h30
|Mất điện trạm Kinh Dinh. Ngân Hàng Thương Tín. Bến Xe 2. Đèn đường Ngô Gia Tự 4. Tấn Tài 4. Đạo Long 1. Đạo Long 2. Đạo Long 3. Cao Thắng. Thanh Bình.
|Đội quản lý điện Phan Rang
|Sửa chữa bảo dưỡng lưới điện: Thay đà sứ, và cách điện treo.
14/10/2025
từ 07h15 - 17h00
|Mất điện trạm Bảo An 1.
|Đội quản lý điện Phan Rang
|Sửa chữa bảo dưỡng lưới điện: Sang dây thu hồi trụ hạ áp trạm Bảo An 1
Lịch cúp điện xã Ninh Phước
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
14/10/2025
từ 07h30 - 17h00
|Mất điện trạm Chung Mỹ.
|Đội quản lý điện Ninh phước
|Cải tạo lưới hạ áp trạm Chung Mỹ (ĐTXD).
Lịch cúp điện xã Ninh Sơn
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
14/10/2025
từ 08h00 - 11h30
|Mất điện trạm Hòa Sơn 4.
|Đội quản lý điện Ninh Sơn
|Vệ sinh bảo trì lèo và đầu nhánh dây khách hàng lưới điện hạ áp
14/10/2025
từ 13h45 - 17h00
|Mất điện trạm Hòa Sơn 3.
|Đội quản lý điện Ninh Sơn
|Vệ sinh bảo trì, khắc phục mối nối lèo hạ áp và nhánh dây khách hàng lưới điện hạ áp
Lịch cúp điện xã Thuận Bắc
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
14/10/2025
từ 08h00 - 16h30
|Mất điện trạm MT. Gia Nhật Minh. MT. Hệ Thống Năng Lượng. MT. Năng Lượng Thuận Bắc. MT. Khang Thiên Minh. MT. An Phước Ninh Thuận. MT. Song Trang Solar. MT. Song Trang Phát 2.
|Đội quản lý điện Thuận Bắc
|Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện xã Thuận Nam
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
14/10/2025
từ 07h45 - 17h00
|Mất điện trạm MT. Năng Lượng Trường Thành. MT. TTP1 Ninh Thuận.
|Đội quản lý điện Thuận Nam
|Thay TI, TU
Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ngày 14/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.
Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Khánh Hòa để khán giả tiện theo dõi.
