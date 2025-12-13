Lịch cúp điện hôm nay ngày 13/12/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 13/12/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Hương An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 13/12/2025 từ 07h10 - 11h50 Mất điện trạm Tăng Bạt Hổ 3, Huỳnh Thúc Kháng 1. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Đấu nối tại cột C11 TBA Tăng Bạt Hổ 3 san tải qua TBA Hoàng Xuân Hãn

Lịch cúp điện phường Hương Trà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 13/12/2025 từ 07h10 - 11h50 Mất điện trạm Phú Ổ 2. Đội quản lý điện Hương Trà Thay TI đo đếm định kỳ 13/12/2025 từ 11h00 - 13h30 Mất điện trạm Sinh Dược Phẩm Hera - T2. Đội quản lý điện Hương Trà Thay TI đo đếm định kỳ

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 13/12/2025 từ 07h30 - 11h00 Mất điện trạm Bà Triệu 1, Lê Quý Đôn, Sân Vận Động T1, Bệnh Viện Trung Ương Huế (Bệnh Viện Phụ Sản). Đội quản lý điện Nam Sông Hương Vệ sinh, XLTX các ngăn tủ RMU TBA Trung Tâm Sản Khoa bị ngập lụt 13/12/2025 từ 14h00 - 16h30 Mất điện trạm khách sạn Duy Tân (dân), Hùng Vương 3, Hùng Vương 4, Bênh viện Quốc tế Huế. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Vệ sinh, XLTX các ngăn tủ RMU Hùng Vương 3, RMU Hùng Vương 4 bị ngập lụt

Lịch cúp điện phường Thuận An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 13/12/2025 từ 07h30 - 14h00 Mất điện trạm Vinh Thanh 3, CTCP Liên Minh. Đội quản lý điện Phú Vang Sang chuyển đường dây hạ thế từ vị trí C3 đến vị trí C6 TBA Vinh Thanh 3

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 13/12/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.