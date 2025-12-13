Lịch cúp điện hôm nay ngày 13/12/2025 tại Quảng Trị

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại tỉnh Quảng Trị ngày 13/12/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Đồng Hới

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 13/12/2025 từ 06h30 - 17h00 Mất điện trạm Trần Quang Khải, Bộ Chỉ huy Quân sự QB, KTT Luxe, TT dạy nghề thanh niên, BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG, Phú Tiến, Trần Quang Khải, Ngô Quyền 2, TDP14 Bắc Lý, Phan Đình Giót, Bùi Danh, Đào Trinh Nhất, Hà Văn Cách, Gốm Sứ, Kaolin - T1, Kaolin - T3, Địa Chất, Xóm Cà, Xóm Rẫy, Đá Chát. Đội quản lý điện Đồпg Hới Thay 02 cột, thay 11 bộ xà đỡ, thay 1621m dây NR Trần Quang Khải từ vị trí 171/2 đến vị trí 171/12 thuộc XT 476 BDH (SCL Bs 2025)

Lịch cúp điện xã Triệu Phong

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 13/12/2025 từ 07h00 - 13h00 Mất điện trạm Tái Định Cư 1. Đội quản lý điện Triệu Phong XNDV Điện lực Q.Trị chuyển dây hạ áp VT A-0/1 đến A-0/9 TBA Tái Định Cư 1 (SCL 2025) 13/12/2025 từ 08h30 - 10h00 Mất điện trạm UB Triệu Phong. Đội quản lý điện Triệu Phong Thay TI định kỳ KH VNPT Triệu Phong 13/12/2025 từ 10h10 - 12h10 Mất điện trạm Bệnh Viện Đa Khoa Triệu Phong. Đội quản lý điện Triệu Phong Thay thế TI định kỳ công tơ Bệnh viện đa Khoa Triệu Phong

Lịch cúp điện xã Minh Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 13/12/2025 từ 07h30 - 08h30 Mất điện trạm Lâm Khai. Đội quản lý điện Minh Hóa Đội QLĐ Minh Hoá: Thay thế TI bị cháy hỏng TBA Lâm Khai. 13/12/2025 từ 09h00 - 10h30 Mất điện trạm UB Hóa Phúc. Đội quản lý điện Minh Hóa Đội QLĐ Minh Hoá: Thay thế TI bị cháy hỏng TBA UB Hoá Phúc.

Lịch cúp điện xã Gio Linh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 13/12/2025 từ 07h00 - 15h00 Mất điện trạm An Bình, An Nha, Bình Hải, Bình Long, Bình Minh, Gio An, Gio Bình, Hảo Sơn, Long Sơn, Tiến Kim, Tân Văn, Gỗ Việt Hưng. Đội quản lý điện Gio Linh UBND xã Cồn Tiên kiến nghị cắt điện để phát quang tuyến. Đội QLĐ Gio Linh thay LBS471/1 Gio Bình, thay dây buộc cổ sứ VT115/37-115/34 XT 471 TC Gio Linh, xử lý chảy dầu TBA Bình Long, thay cáp tổng TBA An Nha

Lịch cúp điện xã Hướng Hiệp

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 13/12/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện trạm A Đăng 1 (T7 Tà Rụt), A Đăng 2 (T6 Tà Rụt), A Đăng 3 (T5 Tà Rụt), A Đăng 4 (T8 Tà Rụt), A Pun – Ka Hẹp 2, APul - K Hep, A Pun 2, A Pul, T2 Tà Rụt (A Vương 3), T3 Tà Rụt(A Liêng), T9 Tà Rụt, TĐC Tà Rụt, Vực Leng 2, Vực Leng (T4 Tà Rụt), T3 - Thủy điện Đakrông 5. Đội quản lý điện ĐaKrông UBND xã Tà Rụt đề nghị cắt điện PQHLT - Công ty TNHH TM XLCN Cường Linh tiến hành di dời TBA T9 Tà Rụt, thay thế MBA T9 Tà Rụt (320kVA 22(35)kV -> 400kVA 22(35)kV) (ĐTXD 2025, Phục vụ cấp điện Lào). - Đội QLĐ Đakrông thay thế, bổ sung lèo VT83-133 XT 472 Tà Rụt nâng cao độ tin cậy cung cấp điện theo phương án 308/PAĐLĐK ngày 18/6/2025;

Lịch cúp điện xã Cam Lộ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 13/12/2025 từ 11h00 - 13h30 Mất điện trạm CCN Cam Thành, Hiếu Anh, Nhà máy sản xuất dây thừng, Thiên Ân Phát, Thiên Hùng Hà, Vinadco-T2, Vinadco. Đội quản lý điện Cam Lộ UBND xã Cam Lộ đề nghị cắt điện để xử lý hành lang; Đội QLĐ Cam Lộ kết hợp thực hiện thi công dựng cột tại VT 478CLO_12/1

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ngày 13/12/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Trị để khán giả tiện theo dõi.