Lịch cúp điện hôm nay ngày 13/11/2025 tại Quảng Ngãi

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 13/11/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Nghĩa Lộ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 13/11/2025 từ 07h30 - 13h30 Mất điện trạm Đê Bao 2 và trạm ảo Đê Bao 2. Đội quản lý điện TP Quảng Ngãi Dựng cột, sang hãm dây, thu hồi cột đường dây 0,4kV cột 01-XT1 TBA Đê Bao 2-XT474/QNG vướn xây dựng

Lịch cúp điện xã Sa Thầy

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 13/11/2025 từ 08h00 - 12h00 Mất điện trạm Làng Điệp Lốc, Làng Chấp. Đội quản lý điện Sa Thầy Đội QLĐ Sa Thầy thi công chèn thêm trụ 473KTU_268/112A (giữa khoảng trụ BT112-BT113) ĐZ 22kV NR Làng Lút.

Lịch cúp điện xã Bờ Y

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 13/11/2025 từ 07h30 - 13h00 Mất điện trạm Đắk Ba-1, Đắk Hú, TT Xã Đắk Dục. Đội quản lý điện Ngọc Hồi Đội quản lý điện Ngọc Hồi thi công hoán đổi MBA thuộc TBA Đăk Ba-1 từ 160kVA thành 50kVA. Đội quản lý điện Ngọc Hồi thi công hoán đổi MBA thuộc TBA TTCX Đăk Dục từ 50kVA thành 160kVA.

Lịch cúp điện xã Nghĩa Hành

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 13/11/2025 từ 07h00 - 10h30 Mất điện trạm Chợ Chùa 6. Đội quản lý điện Nghĩa Hành Thay 279m dây ABC4x95 và phụ kiện đoạn từ TBA-B/7 thuộc đường dây 0,4kV sau TBA Chợ Chùa 6 13/11/2025 từ 07h00 - 11h30 Mất điện trạm Chợ Chùa 15. Đội quản lý điện Nghĩa Hành Thay 429m dây ABC4x70 và phụ kiện đoạn từ cột II/3/1-II/3/5; II/3/1/1- II/3/1/5 thuộc đường dây 0,4kV sau TBA Chợ Chùa 15

Lịch cúp điện xã Đăk Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 13/11/2025 từ 08h00 - 16h00 Mất điện trạm Đội 1 Đăk Uy 4, Đội 2 Đăk Uy 4, Đội 2-1 Đăk Uy 4, Đội 3-1 Đăk Uy 4, Đội 3 Đăk Uy 4, Đội 4 Đăk Uy 4, Đội 5 Đăk Uy 4, T5 Đăk Mar, Đăk Mút 3, Võ Thị Sáu, Đội 5-1 Đăk Uy 4, Đăk Mút 4. Đội quản lý điện Đăk Hà Đội quản lý điện Đăk Hà tăng dây lấy độ võng và siết lại ty sứ đứng từ vị trí BT 76 dến vị trí BT 183

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 13/11/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Ngãi để khán giả tiện theo dõi.