Lịch cúp điện hôm nay ngày 12/8/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 12/8/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 12/08/2025 từ 06h30 - 11h30 Mất điện trạm biến áp khách sạn Morin. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Thay MBA KS Morin (1000kVA)

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 12/8/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác về lịch cắt điện tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.