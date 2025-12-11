Lịch cúp điện hôm nay ngày 12/12/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 12/12/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Hương An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 12/12/2025 từ 13h00 - 15h50 Mất điện trạm Định cư Phú Hậu 2, Định cư Phú Hậu 3. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Tách đấu lèo 22kV xuống đầu cáp ngầm đi TBA ĐC Phú Hậu 2 và thay CSV tại cột C119 XT 471 lộ kép 471-484 Huế 2

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 12/12/2025 từ 07h30 - 16h30 Mất điện trạm bơm Thủy Phù 4, bơm Vinh Thái, Thủy Phù 3, Tân Khai, bơm Thủy Phù 1. Đội quản lý điện Hương Thủy Nâng chụp cột từ VT 51A-2/2 đến 51A-2/7 nhánh rẽ Thủy Tân xuất tuyến 474 Phú Bài

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 12/12/2025 từ 07h30 - 11h00 Mất điện trạm bơm số 7 (QLVH XL Nước Thải - Lê Lợi CV LTT), trạm bơm số 8 (QLVH XL Nước Thải - Tố Hữu Cầu Phát Lát). Đội quản lý điện Nam Sông Hương Vệ sinh XLTX các ngăn tủ RMU TBA Trạm Bơm số 8 bị ngập lụt 12/12/2025 từ 14h00 - 16h30 Mất điện trạm Cung An Định, Phan Chu Trinh 3. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Vệ sinh, XLTX các ngăn tủ RMU 431-3 Phan Chu Trinh 3 bị ngập lụt

Lịch cúp điện phường Phong Thái

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 12/12/2025 từ 08h20 - 12h00 Mất điện trạm Hiền Lương 2. Đội quản lý điện Phong Điền Lắp Rec, hoàn thiện đấu nối tại vị trí 71 XT 472 TC An Lỗ (vị trí Rec 472/71 Gia Viên)

Lịch cúp điện phường Thuận An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 12/12/2025 từ 06h00 - 17h00 Mất điện trạm bơm Phú Thượng, Mỹ An, Phú Dương 1, Phú Dương 2, Phú Tân 2, Phú Tân 3, Phú Dương 5, Phò An 2, Bơm Nam Đế, Bơm Phú Mỹ 6, Trung Tâm Công Nghệ Sinh Học, CTCP Du Lịch Mỹ An, Chiếu Sáng 3 (Chợ Mai - Tân Mỹ), Bơm Tăng Áp Kinh Dương Vương. Đội quản lý điện Phú Vang Kéo dây chống sét từ VT 22 đến VT 90 lộ tam XT 474-476-478 Huế 3, kéo dây chống sét từ VT 22 đến VT 22/5 XT 476 Huế 3. Lắp xà đấu nối đường dây XT 481 Huế 4 tại VT 109 XT 481 Huế 4 và VT 40 XT 476 Huế 3 lộ kép XT 474-476 Huế 3. Xử lý xà nghiêng VT 94 lộ kép XT 474-476 Huế 3.

Lịch cúp điện xã A Lưới 2

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 12/12/2025 từ 08h00 - 10h00 Mất điện trạm Ka Cú 1. Đội quản lý điện A Lưới Thay hệ thống đo đếm cháy hỏng 12/12/2025 từ 10h30 - 12h30 Mất điện trạm A Niêng. Đội quản lý điện A Lưới Thay hệ thống đo đếm cháy hỏng

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 12/12/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.