Lịch cúp điện hôm nay ngày 12/12/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 12/12/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.
Lịch cúp điện phường Hương An
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
12/12/2025
từ 13h00 - 15h50
|Mất điện trạm Định cư Phú Hậu 2, Định cư Phú Hậu 3.
|Đội quản lý điện Bắc Sông Hương
|Tách đấu lèo 22kV xuống đầu cáp ngầm đi TBA ĐC Phú Hậu 2 và thay CSV tại cột C119 XT 471 lộ kép 471-484 Huế 2
Lịch cúp điện phường Phú Bài
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
12/12/2025
từ 07h30 - 16h30
|Mất điện trạm bơm Thủy Phù 4, bơm Vinh Thái, Thủy Phù 3, Tân Khai, bơm Thủy Phù 1.
|Đội quản lý điện Hương Thủy
|Nâng chụp cột từ VT 51A-2/2 đến 51A-2/7 nhánh rẽ Thủy Tân xuất tuyến 474 Phú Bài
Lịch cúp điện phường Thuận Hóa
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
12/12/2025
từ 07h30 - 11h00
|Mất điện trạm bơm số 7 (QLVH XL Nước Thải - Lê Lợi CV LTT), trạm bơm số 8 (QLVH XL Nước Thải - Tố Hữu Cầu Phát Lát).
|Đội quản lý điện Nam Sông Hương
|Vệ sinh XLTX các ngăn tủ RMU TBA Trạm Bơm số 8 bị ngập lụt
12/12/2025
từ 14h00 - 16h30
|Mất điện trạm Cung An Định, Phan Chu Trinh 3.
|Đội quản lý điện Nam Sông Hương
|Vệ sinh, XLTX các ngăn tủ RMU 431-3 Phan Chu Trinh 3 bị ngập lụt
Lịch cúp điện phường Phong Thái
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
12/12/2025
từ 08h20 - 12h00
|Mất điện trạm Hiền Lương 2.
|Đội quản lý điện Phong Điền
|Lắp Rec, hoàn thiện đấu nối tại vị trí 71 XT 472 TC An Lỗ (vị trí Rec 472/71 Gia Viên)
Lịch cúp điện phường Thuận An
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
12/12/2025
từ 06h00 - 17h00
|Mất điện trạm bơm Phú Thượng, Mỹ An, Phú Dương 1, Phú Dương 2, Phú Tân 2, Phú Tân 3, Phú Dương 5, Phò An 2, Bơm Nam Đế, Bơm Phú Mỹ 6, Trung Tâm Công Nghệ Sinh Học, CTCP Du Lịch Mỹ An, Chiếu Sáng 3 (Chợ Mai - Tân Mỹ), Bơm Tăng Áp Kinh Dương Vương.
|Đội quản lý điện Phú Vang
|Kéo dây chống sét từ VT 22 đến VT 90 lộ tam XT 474-476-478 Huế 3, kéo dây chống sét từ VT 22 đến VT 22/5 XT 476 Huế 3. Lắp xà đấu nối đường dây XT 481 Huế 4 tại VT 109 XT 481 Huế 4 và VT 40 XT 476 Huế 3 lộ kép XT 474-476 Huế 3. Xử lý xà nghiêng VT 94 lộ kép XT 474-476 Huế 3.
Lịch cúp điện xã A Lưới 2
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
12/12/2025
từ 08h00 - 10h00
|Mất điện trạm Ka Cú 1.
|Đội quản lý điện A Lưới
|Thay hệ thống đo đếm cháy hỏng
12/12/2025
từ 10h30 - 12h30
|Mất điện trạm A Niêng.
|Đội quản lý điện A Lưới
|Thay hệ thống đo đếm cháy hỏng
Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 12/12/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.
Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.
